A Fidesz Dunaharasztiban is beállt a korábban szoci-szadesz színekben induló polgármester mögé

Egyre több településen vállalják Orbánék, hogy az MSZP politikusait látnák városvezetői székben. Pesterzsébet és Balatonfűzfő után Dunaharaszti a következő város.

Dunaharaszti korábban MSZP és SZDSZ által indított polgármesterét támogatja a Fidesz – derül ki arról a szórólapról, melyet a húszezres Pest megyei városban dobtak be a postaládákba. Mint a fideszes kiadvány fogalmaz,

Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk a Fidesz jelöltjeivel és Dr. Szalay László független polgármesterjelölttel képzeli el Dunaharaszti további fejlődését.

Szalay 2002-ben a szavazatok közel 40 százalékával lett először a város polgármestere, akkor helyi egyesületek mellett az MSZP és az SZDSZ volt az ő jelölő szervezete. A településvezető négy évvel később, 2006-ban, az őszödi beszéd napvilágra kerülése és az azt követő utcai események idején ugyancsak a két baloldali párt logójával indult, és a voksok csaknem 63 százalékát szerezte meg. 2010-ben már lekerült neve mellől az MSZP és az SZDSZ logója, csak a dunaharaszti lokálpatrióta egyesületek színeiben lett polgármesterjelölt. A Fidesz ekkor indított először saját nevében ellenaspiránst vele szemben, de Szalay a korábbinál is nagyobb arányban, 73 százalékkal győzött a mindössze 27 százalékot begyűjtő fideszes jelölttel szemben. 2014-ben azután már ellenjelölt sem volt, egyedül indult a városvezetői székért, most, 2019-ben pedig már a Fidesz támogatását is maga mögött tudhatja az egykori MSZP–SZDSZ-jelölt.

Korábban beszámoltunk arról, a főváros XX. kerületében, Pesterzsébeten is a központi Fidesz-propagandában ostorozott MSZP korábbi polgármestere mögött sorakozott fel a kormánypárt.

Alig pár órája kapott nyilvánosságot, hogy a dunaharaszti és pesterzsébeti esethez hasonlóan Balatonfűzfőn is egykori MSZP-s indul kormánypárti színekben a polgármesteri székért.

