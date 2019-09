Lakhegy: ahol most senki sem akar polgármester lenni

Magyarországon 3178 önkormányzat van. Közülük 3176 településen vagy kerületben választanak polgármestert és képviselő-testületet. Sok helyen úgy tűnik, hogy élet-halál harcot folytatnak a befolyásos, és nagyobb települések esetén jól fizető polgármesteri tisztségért. Nem úgy Lakhegyen és Balatonszepezden. Ebben a két faluban most senki sem indult polgármesternek.

Lakhegy Zala megyében fekszik. Tiszta időben az Alpok magasabb csúcsait is látni. A falu híres a tiszta levegőjéről, a szőlő és borról, valamint a többszáz éves gesztenyefáiról. A települést hosszú ideig Méhes Máté vezette, aki azonban aktív faluvezetői munkája után visszavonult. A helyiek szerint az infrastruktúra területén jelentős fejlesztések voltak az ideje alatt. Utána Illés Tamás került a polgármesteri székbe nagy többséggel. Illés Budapesten élt, de hazaköltözött, és sikeres vállalkozóként vállalta fel a falu gondjainak intézését is.

Illés Tamás és csapata nagy bizalmat élvezett. Tették a dolgukat, de amikor nem tudtak valamit megoldani, akkor kaptak kritikát is, amit nehezen fogadtak – tudtuk meg a helyiektől.

Talán csalódtak egy kicsit, és így elkopott a lendület

– mondták a lakhegyiek közül páran.

A polgármester és a képviselők közül Újváry Katalint értük el. 22 évig óvodavezető, sokáig képviselő is volt. Legutóbb indult polgármesterjelöltként, de nem őt választották meg. 15 éve daloskört is vezet a faluban. Sokat dolgozott a kézművesség, citera, pályázatok terén. Illés Tamás is tette a dolgát, de ez sok áldozatot kívánt.

Aki felkötötte a kolompot, az kolompoljon

– idézi a vidéki mondást Újváry Katalin.

A kérdésre, hogy most miért nem indul senki, azt felelte, hogy

akiben affinitás volt, lehet, hogy bátortalan volt. Engem is kértek, de úgy voltam vele, hogy ahhoz kell 4-5 olyan ember, akivel együtt lehet dolgozni, én pedig nem találtam meg ezt a csapatot.

Hozzátette, bízik benne, hogy a következő 3-4 hónap megérleli az emberekben, hogy legyen egy aktív testülete és polgármestere,