Nunkovics Tibor: van jelentősége a klímaküzdelemben, hogy jobboldali konzervatívok vagyunk

Nunkovics Tiborral arra jutottunk, miközben a Fidesz arról próbálja meggyőzni a saját táborát, hogy a klímaválság nem egy súlyos probléma, az a fajta a nagykoalíciós neoliberális gazdaságpolitika sem jelenthet megoldást, amely ránk szabadította a transznacionális szabadkereskedelmi egyezményeket. Interjú.

Úgy fogalmazott, Önnek nem okoztak meglepést a kormánypárti képviselők azzal, hogy nem mentek el a klímaválsággal foglalkozó rendkívüli parlamenti ülésre. Valóban nem számít együttműködésre a részükről?

Az elmúlt években már számtalanszor láttunk tőlük példát a parlamenti munka bojkottjára, és teljesen mindegy számukra, hogy milyen súlyos problémáról, a klímaválságról, vagy épp a devizahitelesek megmentéséről van szó. A kormány így próbál erőt demonstrálni az ellenzékkel szemben. Távol maradnak az ilyen ülésektől, és nem hajlandók a kényes vitákba belemenni, így nem kell a saját döntéseiket sem felülbírálniuk.

Lehet bagatellizálni a klímaváltozást?

Igen, például, amikor egy Kósa Lajos azt mondja, hogy Dél-Amerikában épp csak a bozótos ég. Az tény, hogy vannak természetesnek mondható tüzek az esőerdőben, de most nem erről volt szó, könyörgöm! Nyilván, ezt a baromságot nem Kósa Lajos találta ki, csak a szájába adták, mert tőle ezt a szintet már megszokták az emberek. Úgy látom, hogy

a Trump-féle kommunikációból csipegetnek Orbánék, és a saját táborukat próbálják úgy befolyásolni, hogy a választóik elhiggyék, a klímaválság nem egy súlyos probléma.

Hiába a kommunikációs csaták, azért a NER át szokta venni az ellenzék javaslatait valamilyen formában, ugyanakkor a klímaügyben valamiért csökönyösek. És nem csak a vállalások, hanem az adaptáció kapcsán is. A magyar lakosság felkészületlenül várja a klímaváltozás hatásait. Miért?

Ez a Fidesz gazdasági beágyazottságának a következménye. A 2002-es bukásuk után döntöttek a gazdasági holdudvaruk kiépítéséről, a fosszilis szektorba 2010 után kezdtek betörni. Addig gyűjtögettek rá. Ma már Mészáros Lőrincé a Mátrai Erőmű.

Nem tudom, hogy megéri-e reménykednünk abban, hogy egyszer megértik a Fideszben, a fosszilis-energia korszaka lejárt, de ha csak ezen múlik, akkor jöjjön el minél hamarabb ez a nap!

Ketyeg az óra, és most egyáltalán nem biztos, hogy a gyerekeinkre olyan élhető világot tudunk hagyni, mint amit mi örököltünk a szüleinktől.

Akárhogy is sikerült a parlamenti vitanap, és akármit is állít róla a kormánysajtó, volt apropója, hiszen szeptember 23-án New York-ban rendezték az ENSZ-klímacsúcsot, és bár a kormány előzetesen semmit nem árult el Áder János céljáról, de az államfő végül konkrét vállalásokat is tett a közgyűlés előtt.

Nyilván én is kíváncsian vártam, mit fog mondani, de abban nem hiszek, hogy a saját gondolatait hallottuk tőle vissza New York-ban. Amikor Áder János köztársasági elnök lett, kitaláltak neki egy témát, amit aztán vinni tud. Akkoriban a zöld gondolat nem igazán volt hangsúlyos a közbeszédben, az emberek nem foglalkoztak ilyen szinten a klímaváltozással a hétköznapokban.

Valószínűleg a Fideszben sem számítottak arra, hogy néhány évvel később ilyen horderejű lesz ez a kérdés, és lesz olyan pillanat, mint például a mostani, hogy mindenki, így én is azt várom a zöldnek mondott köztársasági elnökünktől, hogy megszólaljon.

Igaz, ma már a kommunikációs panelek nem elegendőek. A lehetőségeinkhez képest nagyon lassan haladunk. Vegyük csak a szélenergiát. Pár éven belül mindenféleképpen igaz lehet, hogy gazdaságosabb lesz, mint az atomenergia, ennek ellenére Magyarországon törvényi akadálya van az új szélerőművek létesítésének. Az energiamixünk hangsúlyait át kell helyeznünk. A Jobbik Környezetvédelmi kabinete most olyan javaslatokon dolgozik, melyekkel a háztartások, főleg vidéken, az energiafelhasználást tekintve önfenntartóvá válhatnak.

Áder János ugyan ritkán szól, Nagy István agrárminiszter viszont az elmúlt időszakban többször is figyelmeztetett: egy szakmai fórumon rémisztőnek nevezte az éghajlatváltozást, valamint Jakab Péter kérdésére elismerte azt is, hogy a szélsőséges időjárás miatt csökken a magyarországi termőterületek mérete.

Nem csodálkozom Nagy István szavain, az utolsó őszinte kormánypárti politikusok között tartom őt számon, egy jó lelkű ember, csak rossz helyre keveredett.

Persze, a gazdák előtt igencsak hülyét csinált volna magából, ha tagadja a klímaváltozást,

hiszen a gazdálkodók nagyon jól tudják, hogy milyen égető szükség lenne például az öntözéses rendszer kialakítására. A kormányzati háttérintézmények leépítésének következtében nincs elég szakember és pénz a csatorna- és a víztározórendszerek karbantartására, működtetésére. Pedig a klímaváltozás hatására egyre több parcella válik terméketlenné, és a forró, száraz nyári napok számának folyamatos növekedése miatt egyre nagyobb szükség lenne az öntözésre. Ehhez támogatásokra, eszközparkokra lenne szükség, és ha ezt nem oldjuk meg, akkor a magyar mezőgazdaság lehúzhatja a rolót, mindegy, hogy gabonafélékről, gyümölcsökről vagy zöldségekről beszélünk. Fokozatosan tűnnek el azok a hagyományos terményeink, amelyek nem bírják a megváltozott klímánkat, ez történt a magyar málnával is. Nagy István szerint ugyan a klímaváltozás egy lehetőség, amit ki kell használni, de szerintem inkább egy kényszerhelyzet, amihez alkalmazkodnunk kell.

A fogyasztók szempontjából az valóban kényszerhelyzet, hogy jóval drágábban tudnak zöldségeket vásárolni.

Ehhez hozzátartozik az is, hogy nemcsak a mezőgazdasági területek mértéke, de a mezőgazdaságban dolgozó emberek száma is folyamatosan csökken, egyre kevesebb a magyar termény, ezért egyre drágább is. Sajnos, a magyar lakosság jelentős részénél még mindig az ár a legfontosabb tényező, és a pénztárcájuk nem engedi meg, hogy hazai gazdaságokból származó minőségibb élelmiszereket vásároljanak meg. Ugyanakkor van már egy réteg, amelyik tudatosan ráállt a magyar termények fogyasztására, és el kell ismerni, hogy ezért sokat tettek a kormányzati kampányok is.

A Jobbik ugyanakkor fontosnak tartja, hogy próbáljuk meg ösztökélni azokat az embereket, akiknek van kertjük, hogy egy kis répát, zöldséget, vagy hagymát termeljenek meg otthon, ezzel is kímélhetjük a környezetünket.

Nunkovics Tibor a klímaügyi vitanapot követő sajtótájékoztatón

A rendkívüli parlamenti ülést követően kifejezte reményét, hogy nem a Jobbik lesz az egyedüli konzervatív jobboldali párt, amelyik számára fontos a klímaváltozás kérdése, illetve a környezetvédelem. Pontosan mire számít?

Ezt tisztázzuk: jobboldali konzervatív pártból egy van Magyarországon, ez a Jobbik.

A sajtótájékoztatón elsősorban arra céloztam, hogy jó lenne, ha a Fidesz-KDNP képviselői is megjelennének ezeken az üléseken, mert a klímaválság elleni fellépés pártpolitikán felül kell, hogy álljon.

Jó lenne, ha lennének olyan fideszes politikusok, akik azt mondanák, hogy most már elég a mellébeszélésből, ezt komolyan kell venni. Azt kívánom nekik, legyen minél több Nagy Istvánjuk!

Ha a klímaváltozás elleni küzdelmet nézzük, a gyakorlatban jelent különbséget, ha valaki amúgy konzervatív jobboldali politikát képvisel?

Persze, van jelentősége. Az például biztosan megkülönböztet minket a különböző baloldali és liberális pártoktól, hogy a Jobbik mindig is ellenezte a különböző kontinentális szabadkereskedelmi egyezményeket. Aki szerint fontos a fenntarthatóság, tisztában van azzal, hogy az élelmiszerlánc csak akkor nem gyakorol túlságosan komoly negatív hatást a környezetre, ha az előállítás és a szállítás 100 kilométeren belül történik. Természetesen elutasítjuk a szabadkereskedelmi egyezmények nemzetállamok fölöttiségét is, ebben szintén szöges ellentétben állunk a balliberális pártokkal.

Ugyanakkor remélem, a baloldali és liberális pártok is megértik, a globális világcégek jelenlegi szabályozatlan működése fokozza a klímaválságot.

Mondjuk, az tényleg megmosolyogtató, rosszabbik esetben álságos, hogy Emmanuel Macronnak is csak azután lett baja a mezőgazdasági termelést fokozó EU-Mercosur egyezménnyel, hogy az egész világ a lángoló Amazóniát figyelte.

A Jobbik már az előző ciklusban szervezett az LMP-vel közösen parlamenti vitanapot a TTIP-ról, az Egyesült Államok és az Európai Unió közti szabadkereskedelmi egyezményről,

miközben a kormányzat akkor is kiállt a nyitott gazdaság mellett, az EP-ben pedig Fidesz, a DK, és az MSZP képviselői folyamatosan a munka- és környezetvédelmi jogokat korlátozó megállapodás mellett szavaztak

A Jobbik véleménye az elmúlt években semmit nem változott, sőt, szerintem, ha dán mintára a magyar gazdáknak is lenne egy szakmai, és nem ideológiai alapon szerveződött politikai képviselete a parlamentben, itthon sem merülne fel a TTIP-hoz hasonló egyezmények támogatása. Azonban tartok tőle, azzal, hogy mivel a Fidesz bent maradhatott a Néppártban, a következő 5 évben jó szövetségese lesz a német autóiparnak, és támogatni fogják ezeket az egyezményeket.

És ha már különbségek: mi, jobbikosok nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne csak beszéljünk, példát is mutassunk.

Ezért indítottuk útjára a Zöld kihívást, ahol nemcsak azt mutathatják be az országgyűlési képviselőink, hogy ők mit tesznek a mikrokörnyezetük érdekében, de hasznos tanácsokat is adunk a mindennapokhoz, például azt, hogyan spórolhatunk rezsiutalvány nélkül is a számláinkon.