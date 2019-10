Jobbik: Borkai hülyének nézi a választókat és ugyanúgy fideszes maradt, ahogy eddig

A Fidesz és Orbán Viktor morális szégyene, hogy polgármesteri székében marad a súlyos korrupciós-, valamint drogbotrányba keveredett Borkai Zsolt - áll a Jobbik legfrissebb közleményében.

Az ellenzéki párt szerint ma kiderült, hogy

"Európa legkorruptabb kormányának csak az számít, hogy folytatódhasson Győrben a lopás, és ellenőrzésük alatt tartsák az erkölcsi és politikai értelemben is hullának számító bábjukon keresztül a megyeszékhelyt".

A Jobbik szerint Borkai Zsolt azzal az indokkal lépett ki a Fideszből és folytatja függetlenként, hogy nem akar "morális hátrányt okozni a Fidesznek, de persze együttműködik a Fidesz-KDNP-vel".

"Magyarán a Fidesznek nem akar, de városának, közösségének simán okoz morális hátrányt."

A párt úgy véli:

Borkai most is hazudott, a Fidesszel együtt továbbra is hülyének nézik a választókat.

Felesleges volt ez a gyenge színjáték, hiszen a bűncselekményeket elkövető polgármester valójában ugyanúgy fideszes maradt, ahogyan eddig is az volt.

Már az is döbbenetes értékválságot mutatott a Jobbik szerint, hogy a "keresztény szabadságot hirdető, állítólag nemzeti konzervatív kormánypárt nem mondatta le azonnal a lebukás után Borkait a polgármesterjelöltségről".

Az ellenzéki párt hangsúlyozta: amennyiben Borkai és Orbán Viktor képtelenek meghozni az erkölcsileg is helyes döntést, úgy az új önkormányzatnak kell megvonnia a bizalmat a polgármestertől, vagy a győri polgároknak kell az utcáról megüzenni, hogy ennyire abszurd módon nem maradhat Győr a következmények nélküliség városa.

"Nem arathat győzelmet a becstelen 3K (közpénz kokain, kurtizánok) a tisztesség és moralitás fölött"

- zárul a Jobbik közleménye.