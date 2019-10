Változás: Orbán Viktor egy ellenzéki vezetésű városban lesz kénytelen a vereségeket értékelni

A kormánypárti Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor Balatonalmádiban fogja, egy kihelyezett frakcióülés keretein belül, értékelni a vasárnapi önkormányzati választást.

A Magyar Nemzet azt írja: Kétnapos, kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz-KDNP szerdán és csütörtökön Balatonalmádiban, ahol az első este Orbán Viktor politikai helyzetelemzését hallgatják meg a képviselők, aztán szekcióüléseken vesznek részt. A politikusok később áttekintik az őszi ülésszak törvényhozási munkáját is.

Az ülésen történtekről csütörtökön sajtótájékoztatón számolnak be.

A kormányzati propagandából ugyan kimaradt, de azért nem mellékes, hogy Balatonalmádit vasárnap szintén elvesztette a Fidesz.

A polgármesterválasztást a független színekben induló Kepli Lajos nyerte meg.

A korábbi országgyűlési képviselő, környezetvédelmi szakpolitikus idén nyáron jelentette be, hogy szakítani kíván a pártpolitikával, visszaadja parlamenti mandátumát, hogy Balatonalmádiban a polgárok minél nagyobb részének valós alternatívát nyújtson a NER-rel szemben. Ez be is jött, Kepli Lajos a szavazatok 41,63 százalékával győzött, míg a fideszes Keszey János a voksok 32,92 százalékát gyűjtötte be.

Lesz mit értékelnie Orbán Viktornak, viszont az egészen biztos, hogy lesz, hol ezt megtennie, hiszen a városban van a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Hunguest Hotel Bál Resort, ahol idén márciusban már megpihent a Fidesz frakció, három nap alatt 14,1 millió forintot eltapsolva - baráti áron.