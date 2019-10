"Üzentünk Orbánnak: A Jobbik felállt a padlóról"

Stummer János, a párt országos kampányfőnöke értékeli a helyhatósági voksolás eredményét.

Pozitív meglepetést okozott a Jobbik az önkormányzati választáson, várakozáson felüliek lettek az eredmények. Hogyan érkeli, mik voltak az okok?

El kellett telnie egy kevés időnek, mire ismét őszintén mondhatjuk: újra dicséret illeti az egész pártot, az aktivistákat, munkatársakat, jelölteket, képviselőket. A rossz emlékű EP-eredmény után egy új szemléletű kampánymunkával közösen sikerült stabilizálnunk a pártot. Tanultunk a hibáinkból, jobban, szervezettebben működtünk az elmúlt hónapokban.

Remélem, ez a sikerélmény a megújult Jobbik első alapköve, amire közösségünk építkezni fog 2022-re előretekintve. Meggyőződésem ugyanis, hogy ennek a választásnak a politikai jelentősége a következő országgyűlési választás felől értelmezhető leginkább. Kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy az ellenzéki szavazókra mozgósító hatással van a pártok közötti koordináció, az alapvetően nem velünk szimpatizálók is szívesen, minden fenntartás nélkül szavaztak a Jobbik jelöltjeire.

Erre számítok 2022-ben is: becsületes, sokat dolgozó, politikailag és emberileg alkalmas országgyűlési képviselőjelöltekkel fogjuk felvenni a versenyt a Fidesszel szemben.

Kósa Lajos szerint a Budapesten élő külföldiek nyerték meg az ellenzéknek a választást. Mások szerint Borkai…

Kósa Lajos vagy poszttraumás stresszben szenved, vagy egyszerűen csak meghibbant. A Fideszről vasárnap nem mások, mint a magyar emberek mondtak véleményt és meglehetősen világosan fogalmaztak. Ha pedig a Borkai-botrány elég lett volna a győzelemhez, ma egyetlen fideszes polgármester sem lenne az országban. Ez önmagában sehol nem volt elég. Ahhoz, hogy nyerjen valaki, rengeteg munkát kellett letenni a választópolgárok asztalára, ezt pedig nem spórolták meg a mieink.

Mit tart kampányfőnökként a legnagyobb eredménynek?

Azt, hogy sokan egy lyukas garast se adtak volna néhány hónappal ezelőtt egy kiugróan jó jobbikos eredményért, ez a csapat most mégis a legjobb formáját tudta hozni. Azok után, amin keresztül mentünk az utóbbi másfél évben, ez dob fel leginkább. És az, hogy a kampány irányítójaként ennek én is részese lehettem. Tudtuk, hogy Ózdon, Egerben, Dunaújvárosban, Szentesen és Tapolcán is a legjobbjaink fognak harcba menni és mindent meg fognak tenni a sikerért, de ilyen fölényes győzelmekre még mi sem számítottunk.

Nekem személyesen a legkellemesebb meglepetést egy 24 éves srác okozta, aki gondolt egy nagyot, hazament Budapestről és elindult polgármesternek borsodi szülővárosában. Csinált egy jó kampányt, maga mellé állította az embereket és vasárnap bucira verte a Fideszt. Ő Mikola Gergely, Encs polgármestere, Magyarország legfiatalabb városvezetője.

Szeretnék itt külön kitérni egy gondolat erejéig a budapesti eredményekre is: a Jobbik történetében először fordult elő az a helyzet, hogy az egyéni képviselőinken túl várhatóan több kerületben alpolgármesteri szinten is részt vehetünk majd a főváros vezetésében. Kőkemény, de végül igen korrekt eredménnyel zárult tárgyalásokkal jutottunk el ide. Nagyon jó most jobbikosnak lenni.

Beszéljenek a számok is, hány polgármestere és képviselője lett a pártnak?

Mivel a különböző megyei listákra most 50 ezerrel több szavazat érkezett a Jobbik mellé, mint tavasszal az EP-választáson, így minden várakozást felülmúlóan 38 képviselőnk lesz a megyei közgyűlésekben, közel 20 polgármesterünk és mintegy 200 képviselőnk fogja a nemzetet szolgálni a Jobbik kötelékében. Stabil alapokra tudunk építkezni a következő években.

A választás előtt egy nappal azt nyilatkozta, hogy vasárnap új politika születhet Magyarországon. Megszületett?

Nagyon is. Vasárnap óta biztos, hogy van remény a Fidesz uralmát elutasítók győzelmére. Ahogyan említettem is, immár papírunk van arról, hogy a politikailag nehéz, de emberileg korrekt helyi ellenzéki koordinálást helyeslik a választók. No meg azt is, hogy az egész országot nem lehet krumplival megvenni. Vasárnap megfordult a szél: a Jobbik felállt a padlóról, a teljes ellenzék is új lendületet kapott.

Novemberben tisztújítás lesz a pártban, hogyan tervezi a Jobbikon belüli további pályafutását?

Jakab Péter személyében van már egy nem hivatalos elnökjelölt, Péter pedig alkalmas a feladatra. Nem indulok az elnöki tisztségért. Az önkormányzati választás stabilitást hozott közösségünk számára, rajtam tehát nem múlhat, hogy a párton belüli választás is kölcsönösen tovább erősítsen bennünket. Együtt nagy dolgokra készülhetünk.