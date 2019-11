Balhé, feloszlatás a KDNP-ben: „korrupt, áruló, volt MSZMP-sek"

30 év után megszűnt a KDNP szécsényi alapszervezete, miután az Országos Elnökség feloszlatta - közölte Juhász Miklós, volt szécsényi KDNP elnök. A kisebbik kormánypárt helyi szervezetét egy koalíción belüli harc, egy Fidesszel való konfliktus törte meg.

Juhász szerint Bablena Ferenc, a KDNP megyei elnöke, „az MSZMP volt tagja”, az önkormányzati választások előtt titokban alkut kötött arról, hogy a Szécsényt 9 évig irányító, egyébként szintén fideszes Stayer László helyett inkább új arcot, a Fidesz helyi elnökét, Varga Bélát indítja a Fidesz-KDNP szövetség.

Tehát fideszest váltott volna fideszes, igaz, Stayer már 2017 végén felfüggesztette párttagságát.

Mivel erről a helyi kereszténydemokraták semmit nem tudtak, ők újra elindították jelöltként Stayert, miközben a Fidesz ugyanezt tette Varga Bélával. A helyi KDNP szerint pedig ebben a vitában saját megyei elnökük sem állt melléjük, sőt, a konfliktus miatt még az alapszervezet feloszlatását is kezdeményezték. Végül ez az, ami most meg is történt.

Ám eközben a Fidesz-KDNP mindent elvesztett Szécsényben.

Ugyanis a két párt közötti vita során a KDNP három önkormányzati képviselője az alapszervezet feloszlatása miatt függetlenedett el, miközben a Fidesz helyi szervezete által visszahívni akart polgármester kilépett a pártból, és vele tartott mindkét fideszes képviselőtársa is. Ez azt jelenti, hogy a kétharmados többséget nyújtó 3-3 Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselőből végül nulla maradt.

Ezt követően Stayer László függetlenként indult el, és újra ő lett a polgármester. A kormánypártok tehát az akciójukkal annyit értek el, hogy elvesztettek egy újabb települést.

Méghozzá az indulatokat tekintve nem is kicsit veszítették el: Juhász Miklós, ex-szécsényi KDNP elnök csütörtöki írásában egyenesen úgy fogalmaz, hogy a feloszlatási határozatot követően a szécsényi KDNP szervezet tagjai összeültek és „bár az eljárás még a jogi vicc kategóriáját sem éri el”, úgy döntöttek, nem fordulnak bírósághoz.

Ennek fő oka, hogy a jövőben egyáltalán nem kívánunk egy gyékényen árulni korrupt, áruló, volt MSZMP-sekkel, sőt inkább messze elkerüljük őket.

- fogalmazott a volt kormánypárti alapszervezeti elnök.