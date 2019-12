Borkairól, rendőrfizetésekről, vendégmunkásokról és szavazatvásárlásról szóló cikkek érdekelték Olvasóinkat leginkább 2019-ben

Az Alfahír 2019-ben is mozgalmas évet tudhat maga mögött. Számunkra a legfontosabb esemény egyértelműen portálunk külső megújulása volt. A március végi átalakulással az oldalon megjelenő hírek új, frissebb dizájnt kaptak, Olvasóink visszajelzései alapján a modernebb kinézet elnyerte az Önök tetszését is.

Kaptunk a nyakunkba egy szervezett támadást is, ami miatt Facebook-oldalunk jó ideig nem volt elérhető. A bajtársi-baráti segítségnek hála, az N1 TV segítségünkre sietett, ekkor híreink a legnagyobb elérésű közösségi médiában az ő oldalukon jelenhettek meg.

Emellett „túléltünk” egy európai parlamenti, valamint egy önkormányzati választást, az Olvasók „szétolvasták” a Borkai-szorit, kiemelten foglalkoztunk a rabszolgatörvénnyel, a rendvédelmi dolgozók, valamint a tűzoltók megalázóan alacsony illetményével, az egészségügy tragikus helyzetével, lerántottuk a leplet a munkaerőhiány csökkentése végett betelepített külföldi gazdasági bevándorlók több tízezres létszámáról. Figyelemmel követtük a Hableány tragédiájának eseménysorozatát, az úzvölgyi temető ügye körüli román agressziót és a „senkit sem hagyunk az út szélén” megcáfolásaként a kilakoltatottak sorsát is. A védtelen állatok kínzóit is pellengérre állítottuk az év során, valamint környezetvédelmi kérdésekben is a nyilvánosság erejét használtuk fel. Természetesen tájékoztattuk Olvasóinkat külpolitikáról, gazdaságról, sportól, kultúráról, vagyis olyan olvasói réteg igényeit is igyekeztünk kiszolgálni, akik kevésbé érdeklődnek a belpolitikai iszapbirkózás iránt.

Oldalunkat 2019-ben 20,4 millió alkalommal keresték fel, ami naponta átlagosan csaknem 59 ezer olvasót jelent. Kigyűjtöttük Önöknek az idei év 10 legolvasottabb cikkét is. Íme, ezekre kattintottak a legtöbbet 2019-ben.

1.

Az elmúlt napokban óriási csinnadrattával harangozták be a rendvédelmi dolgozóknak juttatott bruttó 500 ezres „fegyverpénzt”. Arról nagyvonalúan „elfeledkezett” a fideszes propagandagépezet, hogy két héttel ezelőtt még épp a fideszesek gátolták meg, hogy törvényileg garantált illetményemelésben részesüljenek a rendőrök, katonák, egyetemi oktatók, köztisztviselők – vagyis azok, akiknek a bértábla módosítása nem hozott az ígéreteknek megfelelő eredményt, vagy akiknek a közszolgálati illetményalap Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt történt befagyasztása miatt egy fillérrel sem nőtt a fizetése. A 2019-es év legolvasottabb cikke csaknem 111 ezres olvasottsággal Nagy Béla Ádám kollégánk erről szóló cikke lett:

Leszavazták a kormánypárti képviselők a rendőrök, katonák és köztisztviselők fizetésemelését A mai nap folyamán egy eljárási baki miatt ismét összeült a parlament, miután a múlt héten nem szavazta meg a kormány a bírák és ügyészek januári fizetésemelését, Áder János végül besegítve, visszaküldte megfontolásra a tervezetet. Mint ismert, a kétharmadot igénylő törvényt véletlenül 29 fideszes képviselő "nem értette meg", ezért rosszul szavazott, így most a rendes ülésszakon kívül ismét összeült az országgyűlés, hogy szavazhasson a javaslatról.

2.

A 2019-es év pozitívuma volt a súlyosan beteg gyermekek gyógyításáért indított közösségi gyűjtések (crowdfunding) sikere. Nemcsak Levente és Zente kaphatta meg a gyógyuláshoz szükséges igen drága gyógyszert, az első eset ugyanis még év elején Noémi, a hatéves, gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő kislány ügye volt. Rig Lajos parlamenti képviselő a gyermek ügyében Orbán Viktornak írt levelet. Ebből Sarkadi-Illyés Csaba kollégánk írt cikket, ezt több mint 110 ezren olvasták portálunkon, amivel alig pár száz kattintással maradt le a dobogó legfelső fokáról:

Rig Lajos Orbán Viktor elé vitte az izomsorvadásos kislány történetét, a miniszterelnök segítségét kéri Az RTL Klub számolt be egy kétegyházi édesanya és 6 éves lánya történetéről. A gyermek gerincvelői izomsorvadással küzd. A riportban elhangzott, hogy egy éve már létezik egy több tíz millió forintos injekció, amit az ilyen betegek kaphatnak. Ehhez Magyarországon is hozzájuthatnak az érintettek, egyedi méltányosság alapján. Noémit viszont elutasította az egészségbiztosító.

3.

Tavaly év végén éppúgy ment a kormányzati önfényezés a rendőri juttatások miatt, mint most. Akkor a fideszes propaganda 50 százalékos emelésről áradozott, ám a rendőrök a Zsaruellátó nevű Facebook-oldalnak elküldték a banki jóváírásról szóló SMS-eket. Ezek napnál világosabban bizonyították, hogy a fideszes propaganda színtiszta fake news. Az erről írt összeállítást, melyet Olvasóink közül 74 ezren olvastak, Bazsó Bálint kollégánk készítette:

Átszakadt a gát: elegük lett a rendőröknek is Nagy változások indultak meg a rendőrségnél: az utóbbi napokban egyre több rendőr küldi el a Zsaruellátó nevű Facebook oldalnak a fizetésükről érkező banki sms-t. Ezekből kiderült, hogy szó sincs a Belügyminisztérium által emlegetett 50 százalékos béremelkedésről. Sőt, szépen kiderült, hogy az állomány nagyobb része 200 ezer forintot sem visz haza, vagy ha igen, akkor azt elképesztő mennyiségű túlórával.

4.

Az év legszaftosabb sztorija kétségkívül a családapa, olimpikon, polgármester botránya. Az Ördög Ügyvédje blog által kirobbantott Borkai-skandallumot az Alfahíren is óriási érdeklődés kísérte. Az orgiának helyet adó luxusjacht egyik „hölgyvendége” a TikTokon vallott a „kólához”, vagyis a kokainhoz fűződő viszonyáról, melyet elsőként portálunk írt meg, ezt követően vált magyar szállóigévé az „a ló néz, a csikó lát…” kezdetű mondat. Balogh Gábor kollégánk ezt megéneklő írására több mint 72 ezer olvasónk kattintott rá:

"A ló néz, a csikó lát, felszívnék egy csík kólát" - Borkai hölgyvendégének vallomása A Borkai Zsolt pünkösdi orgiájáról készült felvételeken szereplő egyik fiatal lány megrendítő őszintéséggel vall a kokainhoz való viszonyáról. A rövid kis videót a TikTok közösségi oldalra tett fel K. Csenge. A győri polgármestert a yahctos szexpartyról készült felvételeket nyilvánosságra hozó blogon több bűncselekménnyel, többek közt korrupcióval és kokainfogyasztással is megvádolják - ezekre nézve azonban konkrét bizonyítékokat még nem közöltek.

5.

A Borkai-orgia videói pornóoldalakon is felbukkantak, a hazai internetezők pedig október elején nem a „big tits” és hasonló keresőszavakat ütötték be a PornHub keresőjébe, hanem a „Fidesz”, a „Borkai” és hasonló közéleti kifejezéseket. Csaknem 72 ezren olvasták Harmati András kollégánk erről szóló cikkét:

Letarolta a Borkai-videó a legnagyobb pornóoldalt Legalábbis a magyar netezők között egyértelműen dominál a győri fideszes polgármester botrányos videója, amit egy kilétét titokban tartó egykori bizalmasa hozott nyilvánosságra. Az illető szerint Borkai Zsolt kábítószeres bulikon prostituáltakkal ünnepelte korrupciós ügyeit, de ezeket a szexvideón kívül egyelőre nem bizonyította, igaz, további anyagokat ígér a nyilvánosság számára.

6.

Legendák keringenek a szavazatvásárlásról, ám az N1 TV és az Alfahír közösen leplezett le egy ilyen esetet a miskolci Lyukóvölgyben. Az EP-választások napján 5 ezer forintot ért egy szavazat, melyről az N1 TV riportját Tresó T. Tibor szerkesztette, az Alfahír beszámolóját pedig Balogh Gábor énekelte meg. Portálunkon e cikk révén 60 ezer olvasó győződött meg a magyar rögvalóságról:

"Azér' megérte elmenni szavazni!" - 5000 forint egy voks árfolyama Miskolcon Egy csendes vasárnaphoz képest nagy a forgalom a Lyukóvölgyi Közösségi Ház előtt. A tömeg ezúttal nem tanfolyamra vagy kulturális programra gyűlik. A legszegényebb miskolci városrész legszegényebb utcáinak szavazóköre itt működik. Az intézmény előtt pedig vásár van - embervásár, ahol a helyiek szerint ötezer forint egy szavazat ára.

7.

A bevándorlás egyre súlyosabb mértéket ölt Magyarországon. Ez viszont kevésbé a hetente elfogott pár száz határsértőnek, sokkal inkább annak a több tízezer vendégmunkásnak köszönhető, akik külföldről, elsősorban Ukrajnából érkeznek, és a magyar munkavállalóknál jóval alacsonyabb bérért is elvállalják a munkát. Az országban a Fidesz-kormány támogatásával számos munkásszállót építettek a gazdasági migránsoknak, a kecskeméti munkásszállókról (igen, ott több is épül) Harmati András kollégánk írt cikket, melyet 54 ezren olvastak:

Megerősítették: valóban hatalmas munkásszálló épül a bevándorlóknak Kecskeméten Nemrég írtunk és forgattunk az N1TV-vel közösen arról, hogy Kecskeméten egyre nagyobb az aggodalom a keleti országokból érkező vendégmunkások miatt. A település Homokbánya nevű városrészén az egykori szovjet laktanya lepusztult épületei sorra újulnak meg.

8.

Újabb Borkai-cikk, de nem tehetünk róla. A Fidesz keze messzire elér, Az Ördög Ügyvédje blog wordpresses oldalát sikerült lekapcsoltatniuk. Ez csak rövid távú „siker” volt a Fidesz részéről, a botrányt kirobbantó blog hamarosan egy másik, külföldi oldalon bukkant fel és folytatta a szivárogtatást. Sarkadi-Illyés Csaba kollégánk erről szóló cikkére 48 ezer Olvasónk volt kíváncsi:

Borkai a jachton: el akarták hallgattatni, de ismét elérhető az ördög ügyvédje Győr fideszes polgármestere, Borkai Zsolt továbbra sem nyugodhat meg. Ugyan egy ideig elérhetetlenné vált a politikusról kompromittáló képeket, videókat közlő, és és vele kapcsolatos korrupciós ügyeket ígérő Ördög ügyvédje, ám a Borkai Zsolt valódi arca nevű Facebook-oldalon megtalálható az új honlap címe.

9.

Egy kínos MTI-„baki” (?) ugyancsak felkavarta az állóvizet az EP-kampány hajrájában, a téma pedig ismét a vendégmunkások, valamint a mesterségesen alacsonyan tartott hazai munkabérek. Szijjártó Péter külügyminiszter elszólása a párizsi OECD-értekezleten a közszolgálati hírcentrum tudósítása szerint így hangzott: „a kormányok feladata kordában tartani a béremelkedést, mert különben gyengül az adott ország versenyképessége és kevésbé lesz vonzó befektetőknek.” A hírügynökség később úgy helyesbített, hogy Szijjártó ezt mondta: „a kormányok feladata kordában tartani a munkaerőköltséget, vagyis a munkára rakodó adóterheket kell kordában tartani.” De addigra a szellem kiszabadult a palackból, Balogh Gábor kollégánk egyedi stílusú publicisztikáját pedig 48 ezer Olvasónk is elolvasta:

Itt a hivatalos beismerés: a kormány hivatalos programja, hogy a magyarok örökké alacsony bérért dolgozzanak Aki az elmúlt kilenc évben ezt a meccset nézte, annak egyre világosabb, hogy a Fidesz a plakátokra felírt erős és büszke ország helyett egy 93.000 négyzetkilométeres, bérrabszolgák lakta összeszerelőcsarnokot épít az idegen nagytőkének. Ezt az ellenzéki pártok, különösen a Jobbik számos alkalommal a fejükre is olvasta.

10.

Az önkormányzati választáson elszenvedett fideszes ürömben kicsike öröm lehet, hogy Orosházát, a bűnszervezetben elkövetett korrupciós bűncselekményekkel megvádolt fideszes Simonka György választókörzetének központját a kormánypárt nagyon kicsi különbséggel, de megtartotta. A szűk fideszes siker annak köszönhető, hogy a Fidesz-közeli cigányszervezet, a Lungo Drom emberei számos szavazót szó szerint bekísértek a fülkébe, és megmondták, hogy a Fideszre kell szavazni – legalábbis ez hallható az Alfahír birtokába került hangfelvételen. A nyilvánvaló választási csalásról szóló cikkünk, melyet Kvárik Anita kolleganőnk írt, 47 ezer Olvasónk figyelmét ragadta meg:

"Bejöttek velem a fülkébe és megmondták, kire kell szavazni" Az október 13-i önkormányzati választáson Orosházát a Fidesz jelöltje, Dávid Zoltán húzta be, mindössze 154 szavazattal előzve meg a Közösen Orosháza Városáért színeiben induló jobbikos Szabó Ervint. A városra nem irányult akkora médiafigyelem mint egyéb billegő településekre, noha érdemes lett volna rá, hiszen a bűnszövetkezetben elkövetett csalással vádolt Simonka György körzetének központi települése Orosháza.