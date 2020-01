Saját törvényét szegi meg a kormány: felfüggeszti a börtönkártérítéseket

A kormány azonnali hatállyal felfüggeszti a börtönkártérítések kifizetését - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára szombaton az MTI-nek.

Az államtitkár hangsúlyozta, Orbán Viktor miniszterelnök pénteki bejelentésének megfelelően már a hivatalos kormányhatározat is megszületett. Ez az első és legfontosabb lépés a "börtönbiznisz" megállítására - tette hozzá. Az elkövetkező napok, hetek vonatkozó feladataival kapcsolatban arról beszélt, hogy az IM felülvizsgálja a szabályozást, és annak eredményéről tájékoztatja a kormányt, várhatóan már a jövő heti kormányülésen.

Ahogy arra az Alfahír rávilágított, az Orbán-kormány a saját farkát kergeti, sőt, talán még bele is harapott, ugyanis a törvénymódosításuk eredményezi ezeket a pereket.

A 2016. október 25-én megszavazott, 2016. évi CX. törvény módosítása egyértelműen leírja, hogy kártalanítás jár az elítélteknek a fogvatartás során történt törvénysértések vagy hanyag körülmények miatt. Ez a törvény rendelkezik arról is, hogy a kártalanítás egy napra eső összege legalább 1200, legfeljebb 1600 forint.



Így több mint 3 esztendő távlatából nehezen magyarázható, hogy miért hivatkoznak az emberek igazságérzetére, ha ez az igazságérzet már 2016-ban is megvolt, ők mégis törvényt hoztak a kifizetésekről. De az is felvet egy-két gondolatot, hogy egy jogállamban hogyan akarnak szembeszállni egy írott törvénnyel már azelőtt, hogy azt saját igényeik szerint megváltoztatnák az Országgyűlésben.

Mindenesetre a heringpénz témája egyelőre inkább tűnik kommunikációs blöffnek, mintsem jól átgondolt tervnek. Ezt bizonyítja, hogy amikor Rétvári Bence államtitkárt az ellentmondásokról kérdeztük, ő személyeskedve válaszolt, és balliberálisozásba kezdett:

Börtönök: Rétvári nem tudta megmondani, miért sértik meg a saját törvényüket Hiába kérdeztük, Rétvári Bence nem tudott érdemben válaszolni arra a kérdésünkre, hogy a büntetés-végrehajtásban letöltendő szabadságvesztésüket töltő raboknak jogerősen megítélt kártérítések leállítását hogyan tervezik végrehajtani, ha ezek kifizetéséről érvényes és életben lévő törvény rendelkezik. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárától pénteki sajtótájékoztatóján akartuk megtudni, hogy terveznek-e törvénymódosítást az ügyben, hiszen

Mindenesetre tény az is, hogy eddig 12 ezer pert indítottak és már a 10 milliárdot is eléri az az összeg, amit az államtól kipereltek.