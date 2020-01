Weller-Jakus Tamás: A Jobbiknak vezető szerepet kell vállalnia a NER lebontásában

Január 25-én tartja tisztújítását a Jobbik, a küldöttek két elnökjelölt és 16 alelnökjelölt közül választhatnak. Weller-Jakus Tamás bejelentette indulását a Jobbik alelnöki pozíciójára. A politikust a terveiről, céljairól és programjáról kérdeztük.

Miért vállalja a megmérettetést?

Úgy érzem, elérkezett az az idő, amikor szüksége van a közösségünknek a megújulásra. Nehéz időszakon vagyunk túl, de legalább ilyen nehéz időszak előtt állunk. A 2018-as választási eredmény, az állampárt harmadik kétharmada teljesen más gondolkodást kíván meg minden ellenzéki párt részéről. Szeretnék változást hozni a mozgalom vezetésében és gondolkodásában, alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez a jelenlegi kiélezett helyzetben.

Mit kíván elérni politikai közösségében?

Célom az, hogy a Mozgalom ismét egy egységes, erős és magabiztos közösséggé váljon, megtartva az identitását, ugyanakkor alkalmazkodva a XXI. század új kihívásaihoz egy aktív, vezető szereplője legyen a magyar politikai palettának.

Mi a programjának az üzenete?

Alelnök jelölti programom, eltérően a többi jelölt programjától, egy témához kapcsolódik, amely nem más, mint a Jobbik médiájának kérdésköre. Véleményem szerint, ha a 2018-as megváltozott körülmények között a Jobbik sikeresen szeretne szerepelni, akkor elengedhetetlen az, hogy a média területén is felvegyük a versenyt a többi politikai párt szereplőjével. Fontosnak tartom a mozgalomnak mind a belső, mind pedig külső arculatának megújítását, és egységének kialakítását. Amennyiben ezt nem tesszük meg, úgy 2022-ben az akaratérvényesítő képességünk sokkal gyengébb lesz, mint 2018-ban volt.

Programom üzenete az, amit Jakab Péter is nagyon sokszor elmondott már, hogy az elvégzett munka kell, hogy minden esetben a fokmérője legyen a dolgoknak!

Mire büszke eddigi pályafutása, közéleti tevékenysége során?

Életem során mindig is szerettem valami maradandót alkotni, kézzel fogható dolgokat létrehozni. Egy alkotó személyiségnek tartom magam. Ha valamit elhatározok azt végre is szoktam hajtani. Ez jellemezte eddigi pályafutásomat is. Mindig is csapatjátékos voltam és talán ezért van az, hogy amióta a közéletben elkezdtem a politikával foglalkozni, rengeteg személyes és jó emberi kapcsolatos sikerült kiépítenem mind közvetlen környezetemben, mind pedig az élet egyéb területein. Úgy gondolom, hogy ez a tulajdonság az, amelyet a jelenlegi politikai közegben jól lehet kamatoztatni.

Hol látja a Jobbik szerepét, feladatát a közeljövőben, 2022-ben?

A Jobbikra a közeljövőben nagyon nagy felelősség hárul. A jelenlegi választási törvény egy kétpólusú választási rendszernek kedvez. Ugyanakkor a Mozgalom létrejöttének a célja egy valódi rendszerváltás befejezése Magyarországon. A legfontosabb feladatnak ezt tekintem. E célt, azonban csak egy okos megfontolt politikával lehet megvalósítani, a most kialakult kiélezett helyzetben, amelyhez szükséges egy jól szervezett, egységes közösség!