Civilek: ha fontos a klímavédelem, akkor nemet kell mondani a szabadkereskedelmi egyezményekre

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi tárgyalások kapcsán az Európai Bizottság által tett állásfoglalásokat kritizálja több mint 120 európai – közte 27 magyar – civil szervezet. A Bizottság kockára tenné egészségünket és a környezetünket, csak hogy elkerülje az Amerikába exportált autókra kivetett nagyobb vámokat – hangsúlyozta az Orbán Viktorhoz is eljuttatott levél kapcsán a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Védegylet.

A civilszervezetek emlékeztetnek, az EU kereskedelmi biztosa, Phil Hogan által tett legutóbbi kijelentések komoly kritikát váltottak ki azon civil szervezetek részéről, amelyek felléptek az EU és az Egyesült Államok között néhány évvel ezelőtt tervezett Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség (TTIP) ellen is. Szembesülve az élelmiszerek szermaradványaira, a baromfihús vegyianyagos kezelésére és a génmódosított élelmiszerekre vonatkozó európai szabályok megváltoztatását szorgalmazó amerikai követelésekre az uniós biztos kijelentette, hogy

megoldásokat keres az ilyen „szabályozási korlátok” feloldására, azaz enyhítésére

- emelték ki az egyik legfontosabb kockázatát az észak-amerikai agrárlobbi, és az európai (döntően németországi) autóipar közti lobbinak.

A civilek szerint nemcsak az élelmiszerbiztonság és környezetünk védelme érdekében tett uniós szabályokon lazítanának, de arra is figyelmeztetnek, hogy ezáltal a Bizottság saját maga ássa alá a még csak most alakuló európai zöld megállapodást (European Green Deal), beleértve a növényvédő szerek témakörét is.

"A TTIP tárgyalások során az Európai Bizottság megpróbálta megnyugtatni az uniós polgárokat, hogy nem fogják áruba bocsátani egészségünket és a környezetünket. Most úgy tűnik, a Trump-adminisztráció által autókra kivetendő magas vámokra vonatkozó fenyegetésének hatására a Bizottság beadja a derekát. Ez felháborító, meg kell akadályoznunk ezt a folyamatot"

– jelentette ki Újszászi Györgyi, a Védegylet főtitkára.

"Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államokkal való kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozó felhatalmazást, és zárt ajtók mögött elfogadhatatlan engedményeket ígér az amerikai félnek. Politikusainknak határozottan a sarkukra kell állniuk és meg kell állítaniuk e nem kívánatos fejleményeket"

– tette hozzá Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse.

"Amennyiben a magyar kormány komolyan gondolja az elmúlt napokban meghirdetett klímavédelmi akciótervet, akkor világosan nemet kell mondania erre a kereskedelmi megállapodásra, amely csupán a jelentős környezetterheléssel rendelkező autóipar érdekeit szolgálná, viszont aláásná az EU éghajlatváltozásra vonatkozó kötelezettségvállalásait is"

– hangsúlyozta Fidrich Róbert.

Az állásfoglalásban a civil szervezetek arra szólítják fel a kormányokat, országgyűlési és európai parlamenti képviselőket, hogy vegyék rá az Európai Bizottságot az amerikai tárgyaló félnek tett engedékeny kijelentéseinek visszavonására. Az aláíró szervezetek garanciát kérnek arra vonatkozóan, hogy semmiféle olyan engedményt nem tesz az EU, amely gyengítené az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi normák jelenlegi szintjét.

Az aláírók rámutatnak arra, hogy az Európai Bizottság számára adott tárgyalási felhatalmazás nem ad teret annak, hogy az élelmiszerbiztonságra és a mezőgazdaságra vonatkozó szabályokkal bármilyen mértékben is foglalkozzanak. Ezen felül a több mint 120 civil szervezet úgy véli, hogy az Európai Bizottság olyan területre téved, amelyet a társadalom "nem fogad kirobbanó örömmel". Ahogy az állásfoglalásban fogalmaznak: