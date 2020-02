TASZ: fizikailag akadályozzák az újságírókat Magyarországon

Nem válaszolnak a kérdésekre, kizárják a sajtótájékoztatókról az újságírókat vagy fizikailag akadályozzák a mozgásukat – ilyen módszerekkel akadályozzák az állami és önkormányzati szervek a független sajtó munkáját - írja a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezet a legújabb felmérésében.

A TASZ 2018 szeptembere és 2019 októbere között 19 érintett médium főszerkesztőivel és újságíróival készített mélyinterjúkat, ezen kívül konkrét példákon és a TASZ ügyvédei által képviselt ügyeken keresztül tárta fel a jelenséget, rögzítette annak megjelenési formáit, gyakoriságát és feltételezhető okait.

A jelentés szerint a probléma évek óta fennáll, a független szerkesztőségek ezért egyre nehezebben tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. Mindez szűkíti a nyilvánosságot és sérti a közvélemény tájékozódáshoz való jogát is. A TASZ szerint nem véletlen, hogy

Magyarország évről-évre hátrébb csúszik a sajtószabadság-ranglistákon.

Az akadályozás a tudatos ignorálástól az újságírók fizikai távoltartásán át az ellenük alkalmazott erőszakig terjed.

Gyakori a szerkesztőségek vagy azok munkatársainak hiteltelenítése, forrásaik megfélemlítése, a sajtómegkeresések nyílt, diszkriminatív indokkal alátámasztott elutasítása is.

A TASZ szerint ezzel a közhatalom birtokában lévők olyan környezetet alakítanak ki, amelyben a sajtó csak jelentős korlátok mellett tud eleget tenni a feladatainak.

A szervezet kutatása rámutat arra, hogy a sajtószabadság nem csak a legszélsőségesebb, az újságírók életét vagy szabadságát is veszélyeztető kormányzati lépések miatt kerülhet veszélybe. Kevésbé drasztikus eszközök alkalmazása is a nyilvánosság jelentős szűküléséhez vezet: ezek is azt eredményezik, hogy a sajtó és rajtuk keresztül a polgárok nem jutnak (megfelelő) információhoz.