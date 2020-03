Hiába a koronavírus, most is keresnünk kellett a szappant a kórházakban

A koronavírussal szembeni küzdelem egyik első lépése az alapos kézmosás, erről tájékoztatók sora jelent meg az elmúlt hetekben. Ehhez képest több olyan fővárosi kórházban is jártunk, ahol hiába kerestünk szappant, az óvintézkedések nyomát sem találtuk.

Cikkünkben a teljesség igénye nélkül számolunk be néhány véletlenszerű látogatásról, melyek során úgy tettünk, mint bármelyik, szakrendelésre érkező beteg: bementünk a folyosói mosdóba, és kezet akartunk mosni. Nem járunk végig minden helyiséget, nem átfogó képet kívánunk adni, mindössze gyors tapasztalatainkat osztjuk meg, hiszen napjainkban komoly közérdek fűződik ahhoz, hogy az egészségügyi intézmények mennyire veszik komolyan a koronavírussal szembeni fellépést.

Először a Nagyvárad téri Szent István kórház egyik legelső épületében próbáltunk szerencsét, a sebészeti részleg bejárati ajtaján szereplő tájékoztatón pedig előre figyelmeztettek a vasárnap este életbe léptetett látogatási tilalomra. Vagyis csak egy részleges tilalomra, ugyanis a tájékoztatás szerint a betegeket legfeljebb öt percre szabad meglátogatni, míg a szükséges ellátmányt átadják nekik. Járványmegelőzési szempontból azonban némileg érhetetlennek tűnik, hogy egy vírushordozó látogatónak miért ne lenne elég öt perc ahhoz, hogy végig fertőzzön egy osztályt, hiszen elég, ha egyszer leköhög valakit.

A sebészet ambulanciáján kisebb tömeg volt, sokan vártak vizsgálatra. A szinten két férfi mosdót is megnéztünk:

az egyikben üres volt a fali szappanadagoló, a másikban pedig csak egy üres kerámia szappantartó fogadott.

Ez azt jelenti, hogy az a több tucat ember, aki a nővérekkel, ápolókkal és orvosokkal, valamint egymással is érintkezhet, nem tud alaposan kezet mosni, tehát a minimális kockázatnál jóval magasabb rizikónak teszik ki mind a személyzetet, mind a többi ellátottat.

Természetesen megkerestük a kórházat, hogy reagáljanak a kézmosási nehézségekre, de csupán annyi választ kaptunk, hogy az elrendelt országos látogatási tilalom ellenére is folyamatos a mellékhelyiségek folyékony szappannal történő feltöltése.

Ezután átsétáltunk a közeli Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe, de ez a kórház sem nyújtott többet higiénia terén. Miközben a mentők éppen egy idős asszonyt toltak végig a zsúfolt előtéren, a folyosót ellepő, utcáról belépő betegek számára tisztálkodási lehetőséget nyújtó mosdóban (legalábbis szintén a férfiben)

nem hogy szappan nem volt az adagolóban, de még az egyik fogantyú is hiányzott a csaptelepről.

Ez alátámasztja azt az olvasói fotót, amit nemrég kaptunk:

Kórházi mosdó a Koronavírus idején Olvasói fotó/Alfahír

A Kardiológiai Intézetet szintén megkerestük a problémával, de egyelőre nem kaptunk választ tőlük.

Dicséretet érdemel azonban a Péterfy Sándor Utcai Kórház, ahol már a bejáratot követően automata kézfertőtlenítő gép fogadott. A nyilvános wc-ben ugyan itt is üres volt a szappanadagoló, de az első szakrendelői részen amit megnéztünk, a mosdóban volt folyékony szappan. Valahol persze szomorú, hogy egy globális járvány kapcsán arról kell írnunk, mennyire jó, hogy találtunk szappant egy kórházban, de jelenleg ez a szint, így ezzel kell dolgozni.

Bár vasárnap este az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében látogatási tilalmat rendelt el, a szabály alól kivételt jelentenek a különösen méltányolandó esetek, például, ha valaki egy végstádiumban lévő betegtől akar elköszönni. Ilyenkor a szolgáltató köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak, az Alfahír viszont úgy tudja,

az öltözet hétfő reggel még nem volt minden kórházban elérhető.

Hiány van kézfertőtlenítőből

Pozitív azonban az állampolgárok hozzáállása a védekezéshez, legalábbis erre utal, hogy alig lehet kézfertőtlenítő szert találni a boltokban. Több drogériában és patikában is jártunk, de fertőtlenítőt egyikben sem adtak, minden készlet kifogyott, az eladók szerint helyenként az utánpótlás is akadozik.

A helyes kézmosás fázisai

Ugyanígy hiánycikk a szájmaszk is, de egy építőipari szaküzletben dolgozó forrásunk ehhez kapcsolódóan arról számolt be, a karantén hatására az érintett intézmények a védőruhák felvásárlásába is kezdek, tőlük például egy idősek otthona a teljes készletet elvitte.

A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy valahol hajlandóság sincs az alapos védekezésre, míg máshol a lehetőségek szűkösek, mert a kereskedők sem tudtak felkészülni a speciális kereslet robbanásszerű növekedésére. Pedig még alig vannak betegeink, a java vélhetően csak most jön.

Hétfőn kilencre nőtt Magyarországon a koronavírus-fertőzöttek száma, köztük 5 iráni, 1 brit és 3 magyar állampolgárral.