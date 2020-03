A kormány még a járvány idején is trükközik a törvényhozásban

Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.





Hihetetlen, hogy itt tartunk. Elért hozzánk is a járvány, aminek a tétlenkedésből adódó szörnyű hatásait nap, mint nap láthatjuk az Olaszországból érkező hírekben. Már négy ember életét követelte a vírus hazánkban is, a legutóbbi elhunyt csupán 53 éves volt. Igaz hozzátették, hogy két krónikus megbetegedésben is szenvedett, ami azt az érzetet sugallja, hogy csak ha valami súlyos betegségünk van, akkor érhet minket veszély, pedig nem. Krónikus megbetegedés például a magas vérnyomás is, amivel a Magyar Hypertónia Társaság elnökének elmondása szerint Magyarországon egymillió ember élhet úgy, hogy nem is tud róla.

Aztán ott vannak az idősek, akiknek jelentős része minden kérés és felszólítás ellenére sorban áll a piacon, a boltban vagy épp tömegközlekedéssel utazik, persze legtöbb esetben védőfelszerelés nélkül, mert ahhoz nem nagyon lehet már hozzájutni. Lehet, hogy ők sem mennének ki, ha megfelelően tájékoztatva lennének arról, hogy 65 év felett lehetőségük van az önkormányzathoz fordulni és segítséget kérni az ellátásban. De ezt a tájékoztatást valószínűleg nem az operatív törzs tájékoztatásért felelős szakembereitől fogják megtudni a közszolgálati csatornán, ugyanis ami ott folyik, az a legnagyobb jóindulattal sem mondható tájékoztatásnak.

A tegnapi nap során, olvasóinktól kértük, hogy küldjék el kérdéseiket, amit ők tennének fel egy ilyen sajtótájékoztató keretében, gondolván, hogy miután a kormány áttért a digitális tájékoztatásra időt fordítanak arra, hogy legalább egy munkatársuk adásban maradjon és válaszoljon a feltett kérdésekre, vagy írásban megküldjék a válaszokat. Nem voltunk telhetetlenek, kiválogattuk azokat, amikre valóban nem kaptunk még választ. Hét kérdést. Hét darab kérdésre sem válaszoltak nekünk, de a többi sajtóorgánumnak is hasonló arányt sikerült elérnie. Azonban nem tudunk mit tenni, mint e-maileket küldözgetünk, mert nincs egy hús-vér ember előttünk, akinek feltehetnénk a kérdéseinket és kénytelen lenne a kamera, a nyilvánosság előtt választ adni rájuk.

Gyalázatos húzás a koronavírusra hivatkozva menekülni a kérdések elől, de az operatív törzs meglépte Rögtön az első online sajtótájékoztatón bebizonyosodott, hogy az operatív törzs az újságírók védelmére hivatkozva gyakorlatilag saját magát biztosította be a kellemetlen kérdések ellen. Ha úgy tetszik, egy ordas nagy hazugság volt az, hogy a koronavírus miatt nyergelnek át az előre megírt kérdésekre.

Csak hogy érezzük mi a probléma. Tegnap Donald Trump kormánytagjaival és szakértőkkel, csaknem kétórás tájékoztatást adott, válaszolva az újságírói kérdésekre. Csehországban nem a kamerák mögé, hanem egy plexifal mögé vonultak a sajtótájékoztatón a védőmaszkot viselő kormánytagok, akiket szintén kérdezhetnek az újságírók. Nálunk még addig sem jutottak el, hogy a védőmaszk igenis több mint a semmi. De csak hogy még egy példát említsünk, amíg a mi egészségügyért felelős miniszterünk, Kásler Miklós egy teljesen inkompetens megnyilvánulást követően eltűnt a kamerák kereszttüzéből, addig a horvát egészségügyi miniszter egy órán át válaszolgat a polgárok kérdéseire élő Facebook-közvetítésekben.

A mi kormányunk azt mondja, el akarják kerülni a pánikot. A propagandisái azt mondják, hogy rendőrautóba kéne ültetni azokat az újságírókat, akik egy ilyen súlyos válsághelyzetben kérdezni mernek. Én meg azt mondom, hogy a pánik épp a nem megfelelő tájékoztatással és fenyegetőzéssel idézhető elő a leginkább.

És akkor ezek után, pénteken Varga Judit igazságügyi miniszter benyújt egy javaslatot „A koronavírus elleni védekezésről” címmel, amiben konkrétan az országgyűlés jogköreit a jelenleginél is jobban csorbítaná.

Ugyanis, ahogy a Magyar Hang felhívta rá a figyelmet az évekkel ezelőtt kihirdetett migrációs vészhelyzet miatt jelenleg is különleges jogrendben élünk.

A kormány most is akár a hatályos törvényekkel ellentétes rendeleteket alkothat a veszélyhelyzetre hivatkozva. Ezek a rendeletek 15 napig maradhatnak hatályban, hacsak a kormány nem kéri az Országgyűlés felhatalmazását ezek meghosszabbításra. A kabinet mostani javaslatának megszavazásával az Országgyűlés kiadná a kezéből a 15 napos kontroll lehetőségét, sőt, a hatalom visszavételének lehetőségét is. Azaz, hogy érthető legyen,

a kormánynak nem lesz szüksége semmilyen országgyűlési kontrollra.

A javaslat alapján abban az esetben, ha a kormány úgy ítéleti meg, bármeddig fenntartható a különleges jogrend, annak nincs korlátja, és így választást sem kellene tartaniuk a veszélyhelyzet fenntartásának végéig.

A Magyar Hang információi szerint, ha ezzel valamely képviselő nem ért egyet, akkor a hitelfizetési moratóriummal sem fog, ugyanis a jól ismert orbáni diéta kerül majd jövő hét elején a képviselők asztalára. Azaz a Fidesz-KDNP-kormány által oly sokszor alkalmazott salátatörvény.

Tehát a képviselők kénytelenek választani, hogy vagy nem támogatják a hatalom teljes átadását, de akkor utána a fejükre olvassák, hogy az eddig általuk követelt hiteltörlesztési moratóriumot sem szavazzák meg, vagy megszavaznak mindent és kockáztatják, hogy a veszélyhelyzet miatt Orbánék akár úgy dönthessenek, hogy mostantól nincs szükség a parlamentre.

A salátatörvénynek egy kis pikáns ízt ad ráadásul az a Büntető Törvénykönyvet módosító rész, ami kimondja, hogy

„Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét akadályozza vagy meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Ez a gumijogszabály pedig a röhögcsélés közben rendőrautókban ülő újságírókról vizionáló kormánypárti sajtósok megnyilvánulásait követően nem túl bíztató a kérdésekre választ kapni próbáló zsurnaliszták számára.

Szóval, hogy összegezzünk, vészhelyzetben igenis segíteni kell a kormány munkáját, össze kell fogni és közösen a legtöbbet megtenni azért, hogy Magyarország ne szenvedjen olyan veszteségeket, mint az olaszok. De ha a kormány nem hajlandó a megfelelő tájékoztatásra, az időben való reagálásra, az együttműködésre, amikor kormánypárti szakember képes olyat nyilatkozni, hogy az ellenzéki szimpatizánsok terjesztik a vírust és maga a kormány még a vihar küszöbén is trükközni próbál a törvényjavaslatával, akkor engedtessék meg, hogy felemeljük a szavunk és azt mondjuk, hogy a jelenlegi jogkörökkel kellene megfelelően bánni és nem még többet követelni.