Magyarországon árad a bűn – rászabadult a budapesti kertvárosra is

A 130 éves múlttal rendelkező, 249 lakásos kertvárosi negyedben frissen felújított játszótér is van, de a szülők elmondása szerint a gyerekek nem használhatják biztonságban: a műfüvön gyakran kábítószer-fogyasztókat látnak. A lakók fotókat is mutattak eldobált tűkről, és arról beszéltek, hogy német, olasz rendszámú autókból adják át az „anyagot”.

A rendőrség – a beszámolók szerint – bizonyítékot kér, és csak tettenérés esetén tud eljárni; a lakók viszont attól tartanak, hogy ha dokumentálják a történteket, megtorlás érheti őket. A helyzet iróniájaként a Terrorelhárítási Központ a teleptől „száz méterre” működik, ám megkeresésre azt válaszolták: ez nem az ő hatáskörük. Az önkormányzatnál felvetett beléptető-kapuk ötletét – a helyiek szerint – azzal utasították el, hogy „a postás nem tudna bejönni”.

A mostani hullámot többen a közeli Hős utcai épületek bontásához, illetve a Népliget és egy közeli hajléktalanszálló közelségéhez kötik. A helyiek emlékeztetnek: 2018-ban már volt hasonló válság, akkor azonban később „magától” csillapodott a helyzet. Most legalább két-három rendszeres rendőrautós körre, térfigyelő kamerákra és következetes fellépésre lenne szükség – mondják.

(Forrás: Index.hu)