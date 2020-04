Operatív törzs: "Megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek"

A világ legnagyobb teherszállító repülőgépe hoz védőeszközöket délután.

Főbb részletek:

Az országos tisztifőorvos arra kéri a lakosságot, hogy a jó idő ellenére is igyekezzen mindenki otthon maradni.

Ma hat teherszállító repülőgép érkezett védőfelszereléssel, de délután befut a világ legnagyobb, An-225 típusú teherszállítója is Kínából.

Fokozottan ellenőrzik a szociális intézményeket és betartatják a szabályokat.

A rendőrség, ha kell, akkor komolyabb eszközökkel is fellép a kijárási korlátozást és karantént megszegőkkel szemben.

Folyamatosan képzik az orvosi személyzetet, növelik az ágy- és lélegeztetőgép kapacitásokat.

Az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján Müller Cecília a járványügyi intézkedésekről szólva úgy vélte: megfelelő időben megfelelő intézkedések történtek.



Emlékeztetett: 678 főre emelkedett a fertőzöttek száma, illetve hat fő elhunyt. Emlékeztetett: Valamennyien krónikus betegségekben szenvedtek, jellemzően 80 év körüli személyek.



Hozzátette: nő a laborvizsgálatok száma, összesen 19 424 ezer vizsgálatot hajtottak végre.



Az eddigi intézkedésekről szólva hozzátette: a környező országokat is megelőztük a járványügyi intézkedések területén.

"Ez csakis a lakossági együttműködésnek köszönhető. Sikerült a robbanást megelőzni"

Kiemelte: körülbelül napi 60 fertőzést regisztráltak, vagyis értékelése szerint mértékletesen növekszik a fertőzés, ez pedig a lakosságnak köszönhető. "Az intézkedésekkel kontroll alatt tudjuk tartani a járványt. Felhívta a figyelmet viszont arra, hogy a szép idő beköszönte miatt lehetőleg csoportosan keveset mozogjunk a szabadban.



Az idős embereket ellátó intézményekről szólva az országos tiszti főorvos hozzátette: az idős otthonokban fokozottan és folyamatosan be kell tartani az meghozott szabályokat, amelyeket be is fog tartatni.



Fenntartják a szociális intézmények látogatási és kijárási tilalmát, valamint a felvételi zárlatot. Kérte, hogy ezekben az intézményekben fokozottan tartsák be a higiéniás szabályokat és felhívta az üzemeltetők figyelmét arra, hogy a szabályok betartása az ő felelősségük.

"Azok a határozatok és irányelvek amelyeket hoztam azok szigorúan betartandók és ellenőrizni fogom őket. Semmiféle lazítás és engedetlenség nem megengedhető"

- mondta. Hozzátette: tünetek első észlelésekor azonnal jelezni kell azt az intézmény orvosának, emellett azonnali jelentési kötelezettség van érvényben.

Nincs fennakadás a határokon

A határátkelőkön a belépő oldalon nincs fennakadás. Kilépő oldalon a román határon van lassulás: 30-40 gépkocsi bevárnak és egyszerre ellenőrzik őket - mondta Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője.



Emlékeztetett: továbbra is ellenőrzik a beutazókat, ennek kapcsán pedig mintegy 12 ezer hatósági karantént rendeltek el.

"Hat repülőgép érkezett orvostechnikai eszközökkel és védőeszközökkel, a mai napon pedig a világ legnagyobb teherszállítója érkezik Kínából"

- mondta az alezredes.



Hozzátette: több mint 50 kórházba juttatták el a védőeszközöket, emellett a rendőrség is kapott ellátmányt.

A szülészetekről szól Müller kifejtette: kijelölték azokat az intézményeket, ahol az igazoltan koronavírusos kismamák szülhetnek, de "egyébként ugyanúgy zajlik majd a szülés, mint korábban."

Újságírói kérdésekre kiderült: a külföldről beszerzett védőeszközök először egy állami elosztóközpontba kerülnek, onnan pedig minden kórházban egyhetes készletet halmoznak fel. Az orvosi eszközöket fontossági sorrendben osztják szét, az egészségügyi intézmények és dolgozók után pedig a rendvédelmi szervek kapják meg a szükséges eszközöket.

Lakatos Tibor kérdésre válaszolva elmondta: igyekeznek inkább figyelmeztetni a kijárási korlátozással kapcsolatban, de ha szükséges, akkor fellépnek komolyabb eszközökkel is, így - mint mondta - "317 embert jelentettünk fel, 222 fővel szemben pedig helyszíni bírságot szabtunk ki."

Kérdésre válaszolva Müller Cecília megerősítette: minden cukorbeteg hozzájut a gyógyszeréhez, nincs hiány belőlük.

Az országos tisztifőorvos arra a kérdésre viszont nem válaszolt, hogy nagyságrendileg hány ember megbetegedésével számolnak a hatóságok: "Ezekbe a számversenyekbe nem szeretnék beleállni" - mondta, de hozzátette: "vannak modellszámítások, de csak az biztos, hogy a tömeges megbetegedések szakasza előtt állunk."

Szobakarantént rendeltek el az egyik budapesti idősotthon esetében.

"Egy két napos történeten vagyunk túl, az első jelzéseket követően a fővárosi kormányhivatal munkatársai vizsgálatokat végeztek, aki rosszul volt, azt kórházba vitték, másokat elkülönítettek - válaszolta Müller Cecília annak kapcsán, hogy kiderült, az egyik fővárosi idősotthonban is megjelent a fertőzés. Hozzátette: megkezdődött a fertőtlenítés, szobakarantént rendeltek el. Emellett több mint 200 mintavételt végeztek.

"Az első adatok alapján talán sikerült megfogni a fertőzést, de ezt még korai lenne biztosan kijelenteni"

- tette hozzá.

Lakatos Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy az álhírek megnehezítik a védekezést, rontja a hatékonyságot és "sokszor még felelős beosztásban lévő emberek is téves, vagy nem eléggé pontos információkat tesznek közzé"

Müller Cecília szintén újságírói kérdésre elmondta: folyamatosan növelik az ágy- és lélegeztetőgépek kapacitását, emellett úgy tervezik meg a védekezést, hogy a szakszemélyzet mindig ott legyen és olyan létszámban, ahol az szükséges.

Úgy vélte, hogy nem szükséges növelni a tesztkapacitást, mint mondta: e tekintetben a WHO iránymutatását követik, vagyis azt tesztelik, akit a háziorvos gyanúsnak ítél.

Mint kiderült, a járvány előrehaladtával frissített eljárásrendet dolgoztak ki. A tisztifőorvos elmondta: aki azt gyanítja, hogy megfertőződött, továbbra is a háziorvosát hívja, a háziorvos viszont tágabb teret kapott erre az esetre, ha ő úgy véli, hogy koronavírusos fertőzött hívta. Ebben az esetben "ő intézkedik, kéri a vizsgálatot, már területi korlátozás nélkül."