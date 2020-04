5300 forintos darabáron vehetünk egyetlen darab maszkot

Sokféle maszk van, sokféle áron – ami közös, hogy a lakosságnak az állam egy darabot sem adott.

A védekezést az önkormányzatok helyi szinten próbálják megoldani, vagy ott a másik lehetőség, hogy az emberek megveszik maguknak az arcmaszkot, ahol és amennyiért tudják.

Ám a készlethiány miatt jellemzően marad a házi megoldás: országszerte több száz, ha nem több ezer ember varrja a textil maszkokat – valaki jótékonyságból, valaki üzleti célból.

Eközben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszél, hogy már 36 millió maszk érkezett meg Kínából, ráadásul a jövőben ennek többszörösét várják, és egy hazai gyártósort is beindítanak, újabb havi 2,8 milliós termelési mutatóval. De ebből egyelőre nem osztottak ki a lakosságnak egy darabot sem, nyilvánvalóan előbb a létfontosságú szektorok munkavállalóinak szánják.

600 ezer darab azért jutott a szomszédos országoknak.

Így ha az egyszeri ember szeretne egy olyan maszkot, ami nem egy régi függönyből készült, és van akkora szerencséje, hogy talál is, akkor szembesül azzal, hogy a pár hónapja még ezer forint alatti összegekért kínált FFP2-es maszk most az egyik vezető drogériában 5.305 forint, per darab - legalábbis erről készített fotók terjednek a Facebookon.

A nagykereskedelmi árat nem ismerjük, így ítélkezni sem ajánlott, de a jelenség ettől függetlenül is elkeserítő, hiszen ötezres darabáron nem lehet hosszú távon élni olyan eszközökkel, amik csupán néhány órás használatra lettek tervezve.