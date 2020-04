Orbán Viktor barátja után Orbán Viktor veje is kiszáll az Appeninnből

A Tiborcz István érdeketleségébe tartozó BDPST Zrt. is kiszáll az utóbbi időben szárnyaló ingatlanos cégből. Az indoklás viszont a hazai üzleti viszonyokat ismerve viszont nem mindannapira sikeredett.

"Annak idején azért is kezdtem el komolyabban ingatlanbefektetésekkel foglalkozni, mert ez egy olyan terület, amelyet kevésbé érintenek állami és önkormányzati tenderek, én pedig még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy a személyem miatt előnyben részesülnének az érdekeltségeim. Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul"