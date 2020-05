Kormányinfó: Hétfőtől Pest megyében is enyhítik a korlátozásokat, Budapestről később döntenek

12 órás kormányülésen döntött a kormány arról, hogy a Pest megyében ugyancsak enyhítenek a kijárási korlátozáson – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.

Újranyithatnak a vendéglátóegységek, az ott dolgozóknak kötelező lesz a maszkviselés. A vidéki enyhítések vonatkoznak majd Pest megyére, így a játszóterek, a parkok és a szállodák is újból látogathatóvá válnak. A másfél méteres védtávot és az arc eltakarásával kapcsolatos szabályozást továbbra is be kell tartani.

Az enyhítések hétfőtől léphetnek életbe.

A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Budapesten a nyitásról még folynak az egyeztetések. Délután háromig várják a fővárosi vezetők levelét az esetleges enyhítésekkel kapcsolatban. Karácsony Gergely főpolgármester már megküldte, de Gulyás szerint nincs határozott álláspontja – később egy kérdéssel kapcsolatban a miniszter mégis elmondta, hogy a főpolgármester inkább a nyitást támogatja. Az összes vélemény beérkezése után a kormány járványügyi szakemberekkel dönt az enyhítésről.

Ha enyhítenek a fővárosban is, hétfő hajnaltól lépnek életbe az esetleges új szabályok.

Gulyás a vidékihez képest hosszabbra nyúló korlátozások betartása miatt külön köszönetet mondott a fővárosiaknak és a Pest megyeieknek is. Azt hangsúlyozta, hogy az aktív fertőzések számának csökkenése elsősorban az állampolgárok fegyelmezettségén múlt.

Június 1-től Budapestet leszámítva országszerte lehet legfeljebb kétszáz fős lagzikat rendezni.

A nem ottalvós gyermektáborok megtarthatók, az ottalvós táborokról hó végén döntenek.

Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás, uzsorások

Gulyás szerint a német alkotmánybíróság Európai Bíróságot felülbíráló döntésével kapcsolatban a kormánynak az az álláspontja, hogy valamennyi ország, amely szuverén államként csatlakozott az EU-hoz, győztesként érezheti magát.

Az EB mai határvédelemmel kapcsolatos döntéséről azt mondta, reméli, hogy nem akarja megbénítani az EU a külső határvédelmet.

Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen

az EP-ben Gulyás szerint, a miniszter úgy véli, hogy előre meg van írva az ítélet és Varga Judit beszédét betiltották. Ez a mai ülés Gulyás szerint a legrosszabb időket idézi, de azt mondta, hogy a kommunisták is adtak lehetőséget a felszólalásra. Adtak is egyébként, csak Orbán Viktornak szólt a meghívás, aki nem ment el. Gulyás később, egy másik kérdésre válaszolva is elfogadhatatlannak nevezte az eljárást, amellyel az Európai Parlament szerinte az EU-nak okoz kárt.

A gyöngyöspatai kártérítés ügyével kapcsolatban azt mondta:

ki fogják fizetni a kártérítést,

de ennek az ügynek maguk az érintettek is vesztesei, hiszen a kiesett minőségi oktatást nem helyettesíti majd a pénz.

Vajon nem uzsorások várják-e már, hogy megkapják a pénzt

- tette hozzá Gulyás, aki a gyöngyöspatai esettel kapcsolatban azt is elmondta, hogy az iskolában a rendet és a fegyelmet biztosítani kell és ebben a kormány léphet, ha kell az iskolarendőrség megerősítésével.

Egy régi igazságtalanságot orvosol

– ezt mondta Gulyás Semjén Zsolt különleges gazdasági övezetekkel kapcsolatos javaslatára. A miniszter szerint a legnagyobb részesedést ezután is az a település fogja kapni, amelynél a beruházás történik, de részesedni fognak azok a települések is, amelyek a beruházás közelében vannak. Ez a már meglevő projektekre nem vonatkozik.

Különleges gazdasági övezet: az államtitkár hallgat, az érintettek szerint szinte bárkitől elvonhatnak A gödi mintát másolva különleges gazdasági övezetek kijelöléséről nyújtott be törvényjavaslatot kedden késő éjjel Semjén Zsolt KDNP-s miniszterelnök-helyettes. Áprilisban a veszélyhelyzetre hivatkozva a tavalyi önkormányzati választáson ellenzéki vezetést választó Göd területén található Samsung-gyár 700 millió forintos iparűzési adóbevétele rendeleti úton a Fideszes többségű Pest megyei önkormányzathoz kerültek.

A kormánykritikus Facebook-kommentelők rendőrségi vegzálásával kapcsolatban azt mondta a miniszter, hogy

egy jogállamban ilyen előfordul

hiszen a szervek hibázhatnak, de ilyenkor kártérítés állhat fent, ha valakit alap nélkül gyanúsítottak meg.

Az újabb magyarellenes román provokációval, a trianoni döntés kötelező ünneplésének megszavazásával kapcsolatban Gulyás teljesen egyetért Kelemen Hunorral. Az RMDSZ politikusa a román parlamentben beszélt arról, ha Románia egy erős állam lenne, akkor tudomásul venné, hogy a kisebbségei gazdagítják, de ha egy állam gyenge, akkor hoz olyan törvényeket a saját állampolgárai ellen, mint a mostani.