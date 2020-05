Inkognitóban menne az áldozatok temetésre a Deák téri gyilkos anyja

Titokban szeretné leróni kegyeletét a Deák téri kettős gyilkosság áldozatainak temetésén a két fiút leszúró férfi anyja – mondta az asszony a Borsnak.

Úgy vélem, virágot kell vinnem a két áldozat sírjára, persze csak inkognitóban, mert félő, ha megtudnák, ki vagyok, meglincselnének. Mindenkit arra kérek, higgye el nekem, hogy Krisztián nem szívesen árt másoknak – nyilatkozta a lapnak Szonja, aki hozzátette, nem ők nevelték gyilkosnak a fiút. Mint mondta, van még rajta kívül négy gyerekük, róluk is gondoskodniuk kell, miközben Krisztiánt sem hagyhatják magára. Az asszony azt is elmondta, megpróbálta meglátogatni a késelőt a letartóztatásban, de nem engedik be hozzá.

A Deák téri gyilkostól rettegett a környék, az intézetben vált kegyetlenné A Blikk beszélt a Deák téri kettős gyilkosság elkövetőjének barátaival, akik szerint borítékolható volt, hogy a 18 éves Cs. Krisztián börtönbe kerül. "Krisztián gyerekként még csendes, visszahúzódó srác volt, csak pokoli körülmények között élt. Aztán intézetbe került, de ott még kegyetlenebbé vált. Amikor találkoztunk vele, nem ismertünk rá.

A Blikk az üggyel kapcsolatban megszólaltatta a gyilkos egy másik családtagját, aki azt mondta, a késelő fiatalt az anyja mélyszegénységbe szülte.

Valójában az utca nevelte fel, de verekedni egyáltalán nem tudott, sőt, kifejezetten béna volt. Azért volt nála a bicska, mert attól erősnek érezte magát. Úgy tudom, a bandában volt a példaképe, azért szúrta le a két srácot, mert bizonyítani akart neki – idézte fel a nyilatkozó.

A bulvárlapnak egy másik fiatal is nyilatkozott, aki defektes biciklijét tolta hazafelé a Deák téren keresztül a tragikus éjszakán.

Ahogy békésen sétáltam, odajött egy banda, lökdösni kezdtek, majd követelték a telefonomat. Megijedtem, de nem adtam nekik, inkább megszaporáztam a lépteimet, ami nem olyan egyszerű egy rossz bringával. Erre utánam jöttek, válogatott ocsmányságokat mondtak, majd megfenyegettek, hogy nagy bajom esik, ha nem fogadok szót

– mondta a fiatal. Hozzátette, felkapta a kerékpárt és futni kezdett. Egy ideig követték, majd amikor átment a hatsávos úton, akkor az agresszív banda a túloldalon ragadt.

Senki nem jött segíteni! Másnap a neten láttam, hogy éjszaka késelt egy banda, és rájöttem, hogy engem is ők zaklattak, csak nekem mázlim volt… – tárta fel a lapnak.

A két, foci iránt rajongó áldozat emlékére hétfő este a Ferencváros szurkolói tartottak megható, egyúttal látványos megemlékezést, melyről Facebook-oldalukon is beszámoltak.

Az Újpest-szurkolók a rivális szurkolói csoportokkal közösen

csütörtök este 7 órára szerveznek gyertyagyújtást

a meggyilkolt áldozatokra emlékezvén. Kérnek mindenkit, hogy a megemlékezésre mindenki sálban vagy maszkban érkezzen, valamint hozzon magával mindenki egy szál virágot vagy mécsest is.