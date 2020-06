Matovič Orbán Viktor mellett jelentkezett be a szlovákiai magyarokért

Orbán Viktor magyar és Igor Matovič szlovák miniszterelnök közös sajtótájékozatójának külön pikantériát adott a trianoni békediktátum, ugyanis északi szomszédunk kormányfője úgy értékelte az MKP nemzeti memorandumát, mintha leköpték volna.

Emlékezetes, a legutóbbi választásokon a szlovákiai magyarság parlamenti képviselet nélkül maradt, Matovič politikai ellenlábasa, a Bugár Béla-féle Most–Híd kihullott a törvényhozásból, de nem jutott be oda az Orbán-kormány stratégiai partnere, az MKP sem.

Ahogy arról elemző cikkünkben is beszámoltunk, Matovič Trianonnal kapcsolatos gesztusa, a „bocsánatkérés” pusztán egy politikai lépés, a szlovák populista politikus ugyanis a magyar szavazatokra hajt, de mindezt lehetőleg úgy, hogy önálló nemzeti képviselete ne legyen a magyar közösségnek. Kérdés, hogy mit szól ehhez a magát nemzetinek nevező Orbán-kormány.

Matovič populista politikus, nem a magyarok nagy barátja Megdöbbenve olvastam, a magyar sajtó és közélet jelentős része milyen áhítattal fogadta Igor Matovič szlovák kormányfő szavait Trianon előestéjén. Nyilván a magyarországi közvélemény nem ismeri még őt elég jól, ezért érthető ez a reakció, de ha egy kicsit megkaparjuk a hátteret és végiggondoljuk a politikai célokat és a következményeket, máris nem a magyarbarát, hanem a magyarokat bedaráló Matovič képe bontakozik ki.

Nos, elég gyorsan világossá vált a paktum, Orbán Viktor lecserélte korábbi stratégiai partnerét, és gyakorlatilag kijátszotta a szlovákiai magyar közösség politikai képviseletét Matovičnak.

Orbán Viktor elismerte, nem ő hozta szóba Trianont a tárgyalásokon, az pedig szóba sem került nála, hogy a magyar pártokról egyeztessen. Matovič ugyanakkor leszögezte, képviselni akarja a magyar közösséget.

Orbán Viktor egyébként jó kis leckét adott szlovák kollégájának, ugyanis a sajtótájékoztatót jókora csúszással kezdték, amire hivatkozva csak a magyar köztévé, és a szlovák Ta3 tehetett fel kérdéseket.

Jóbarátok

A magyar kormányfő amúgy köszönetét fejezte ki, amiért Szlovákia több magyart is hazahozott a járvány alatt, valamint az olyan gesztusokat is kiemelte, mint hogy lefordították magyarra a szlovák kormányprogramot. Elmondta, hogy ők is büszkék a hazai szlovákságra, és 2010 óta négyszeresére emelték az állami támogatásukat, sőt most arról tárgyalnak a Parlamentben, hogy a szlovák közösségek tulajdonukba kapják az iskolákat. Szlovákia hazánk harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, tavaly a 10 milliárd eurót is meghaladta a két ország közti forgalom, de Orbán Viktor további szlovák vállalkozókat csábítana be.

A közeljövőben átadják a komáromi hidat, és 2022-ig még hat új határátkelő helyet is megnyitnak, számuk így már negyven lesz.

"Ez már majdnem civilizált"

- tette hozzá.

A jóindulatú hangnemet Matovič is folytatta. Trianon kapcsán megismételte, első szlovák miniszterelnökként ismerte el, hogy a békediktátum a magyarság számára egy történelmi fájdalom, ugyanakkor "a múltat nem mi írtunk, de a jövőnk a mi kezünkben van" - hangoztatta még.

A szlovákiai magyarok kapcsán arról beszélt, személyes célja, hogy a magyarok teljesen egyenrangú állampolgároknak érezzék magukat, és minden régiót úgy fejlesztenek majd, hogy nem nézik, milyen ott a nemzetiségi arány.

Szlovákiában minden anya a saját nyelvére tanítsa a gyermekét, bármilyen félelem nélkül, egyúttal ezek az édesanyák ösztönözzék is a gyermekeiket a szlovák nyelv megtanulására! - mondta még. A szlovák politikus szerint a felvidéki magyarság többlet ajándéka, hogy a magyar mellett tud szlovákul, amellett pedig csehül és lengyelül is, ezért erős potenciál van bennük, ők lehetnek a gazdaság követei. Egyébként pedig a barátság jegyében szeretne kulturális programokat Budapestre szervezni.

Mivel Kovács Zoltán államtitkár jelezte, csak egy-egy kérdés elhangzására van lehetőség, nagyon nem volt mindegy, hogy a köztévé mit fog feltenni: jól bekérdezett az EU gazdaságmentő akciójáról. Ezt a kérdést egyébként válasz nélkül hagyta Igor Matovic, azonban Orbán Viktor ismét elmondta, morális szempontok miatt nem ért egyet a tervvel, mert a gazdagok többet kapnak, mint a szegények.

A szlovák sajtó Trianonra kérdezett rá

Matovic elmondta, hogy ő nyitotta meg ezt a témát a kétoldalú megbeszélésen. Olyan szólamokkal fokozta a hangulatot, minthogy a múltat a történészeknek adná, illetve hogy korábban Szlovákiában ignorálták Trianon kérdését, de akik ignorálják, azok újra át fogják azt élni.

"Trianon volt, Trianont nem tagadjuk le"

- mondta, hozzátéve: de Trianon maradt a századában, mi együttműködésre ítéltettünk.

"Gratulálok az éles szeméhez"

- így reagált Orbán Viktor arra, hogy a szlovák újságíró kiszúrta, hogy nem beszélt Trianonról. Azonban ezúttal - az időt húzva - belelendült a magyar néplélek ismertetésében, igaz, elfogadva azt, "hogy a múlt mögöttünk van."

Orbán Viktor szerint a magyar egy sajátos teremtmény, egyedül van a világban. Szláv, germán, arab, latin mindig lesz, mert sokan vannak, de magyarok kulturális kapcsolatai legfeljebb Belső-Ázsiában vannak.

"A kultúrát, a nyelvet nem szabad soha háttérbe szorítani, mert ez a magyar számára fontosabb, mint az élete"

- üzente Orbán Viktor. És ez nem nacionalizmus, mert mi vagyunk ez egyetlen keletről nyugatra vándorolt nép, vagy a legnyugatibb keleti nép, a sztyeppei világ utolsói, és bejelentkeztünk a túlélésre - magyarázta.

Matovic ezután ígéretet tett arra a világ minden magyarjának, hogy a szlovák köztársaság olyan hátországot teremt, ahol a magyarság a nyelvét ápolhatja, megtarthatja a kultúráját, és félelem nélkül fejlesztheti azokat. Paradoxonnak nevezte a félelmet, hogy 30 év után nincs a magyaroknak parlamenti képviselete, "de mi ezeknek az embereknek a hangját is meg akarjuk szólaltatni" - utalt a magyar szavazókra a szlovák politikus.

"A szlovákiai magyar közösség hangjai akarunk lenni"

- szögezte le, hozzátéve: védelmezni fogja a kultúrájukat. Ez az igazi hazafisság - zárta.