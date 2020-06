Már 23 milliárdba kerül a Városligetben épülő Magyar Zene Háza

Amikor 2018-ban kiderült, hogy 17.5 milliárdért építik fel a Magyar Zene Háza ("sajtház") épületét a Városligetben sokan gondolták úgy, hogy ez is egy túlárazott beruházás. Csakhogy még többen voltak akik szerint, még ennél is jóval többe fog majd kerülni. Mindkét vélemény igaznak bizonyult, mivel valóban egy nagyon drága és költséges beruházásról van szó, aminek kivitelezésével a Fidesz-közeli Magyar Építő Zrt. nem magyar, hanem egy német alvállalkozót bízott meg. Igaz az is, hogy közben folyamatosan drágult a beruházás.

Már a tervezéskor is drágultak a költségek 2018 szeptemberében. Egy hónappal később pedig már 4 milliárddal lett drágább a kivitelezés. 2019 augusztusában jelent meg a közbeszerzési értesítőben, hogy "előre nem látható körülmények miatt", 19,2 milliárd forintra nőtt a Magyar Zene Háza projekt költsége. Egy év sem telt a legutóbbi költségtúllépés óta amikor most kiderült, hogy 23 milliárd forintra nőtt a kivitelezési költség.

Az indoklás most is ugyanaz, és ugyanolyan szűkszavú is mint tavaly volt. A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. szerint

"olyan körülmények adódtak, amelyeket a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre."

- áll az uniós közbeszerzési közlönyben is megjelent magyarázatban.