Hallgatott az ellenzékre a kormány, lefújta a tűzijátékot

Rengeteg kritika érte a kormányzatot az ellenzék részéről, hogy a járványhelyzet ellenére megkívánja tartani az augusztus 20-i ünnepséget és az azt követő tűzijátékot. Mint ismert, a Szent István-napi ünnepségsorozatra a kormány több pénzt szánt, mint a Lánchíd felújítására.

A miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a mai kormányinfón aztán bejelentette, hogy az idei augusztus 20-i tűzijáték, a légiparádé, illetve a Szent István-napi ünnepségsorozat is elmarad, mivel a tömegrendezvényeken a legvalószínűbb a fertőzésveszély. A kormány erről véglegesen a július 29-i ülésen dönt majd, de ahogy a miniszter mondta, most több érv szól amellett, hogy ne tartsák meg az ünnepeket.

A bejelentésre nemrégiben reagált a város főpolgármestere, Karácsony Gergely is, aki örül, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra, és idén elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Duna-parton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat. Idén több ünnep is rendhagyóan alakult, számos szokásunkat kellett felfüggesztenünk egy időre, de hiszem, hogy volt és van is értelme ezeknek a lemondásoknak. Hiszen ennek is köszönhető, hogy hétköznapjaink most – az előírások szigorú betartása mellett – már egy kicsit hasonlítanak a járvány előtti életünkre.

Ezt kell megvédenünk közösen, óvva magunk és egymás egészségét

- tette hozzá.

Beleznay Zsuzsanna, a Jobbik nő- és családpolitikáért felelős képviselője az idén elmaradó tűzijátékot, illetve ünnepségeket a Jobbik sikerének éli meg.

„Ezzel megmutattuk, hogy a budapesti politikában is meghatározóak vagyunk, hiszen június 15-én az elsők között voltunk, akik közleményt adtak ki.”

Ennek lényege: felfoghatatlannak és felelőtlennek tartják azt, hogy a kormány több pénzt szánt az augusztus 20-i rendezvényre, mint a Lánchíd felújítására. Beleznay Zsuzsanna kifejtette, ez a szemlélet is jól mutatja: a nemzeti értékeink és kiemelkedő jelképeink megtartásához a kormány nem szeretne hozzájárulni. Azt is elmondta, a Jobbikhoz sok idegenvezető fordult az elmúlt időszakban.

„Néppártként mindenkit meghallgatunk, ezért is kértük azt, hogy az elsődleges a Lánchíd felújítása legyen, és ne augusztus 20-án a tűzijáték elpuffogtatása.”

Családfő nélküli család

Beleznay Zsuzsanna kitért arra is, hogy korábban közösségi média oldalán egyik bejegyzésében Orbán Viktort egy rossz családfőhöz hasonlította, aki nem tudja beosztani a pénzt, nem hallgatja meg családtagjai véleményét. Azonban a politikának észre kellene vennie, ha a család tagjai – ez esetben a kultúrában dolgozók – bajban vannak.

„Ha egy futballistának adhatunk pénzt, vagy bármilyen kompenzációt, akkor a kultúrának is kell.”

Hozzátette, több országban állami támogatást kapnak a művészek, s hazánkban is hasonlóképp kellene kompenzálni őket.

„A jelenlegi kormány nincs a nép pártján, mert nem hallja meg a segélykérő szavakat: ordítanak a színészek, a zenészek, hogy baj van. A kormánynak nyitnia kell a társadalom felé”

– mondta végül.

El kellene számolni a költségekkel

Portálunknak Demeter Márta, LMP-s országgyűlési képviselő azt nyilatkozta: örül, hogy az emberek egészsége és biztonsága előbbre való, mint az ünnep, és még ha későn is, de ezt belátta a kormány.

„A nemzeti ünnep nem azon múlik, hány milliárdot puffogtatunk el a levegőben, hanem, hogy az emberek mennyire érzik a sajátjuknak”

– mondta a képviselő, hozzátéve: azzal a 6,5 milliárd forinttal – jelenlegi információk szerint ezt az összeget különítette el a kormány az eseménysorozatra, de hogy ebbe a tűzijáték bele van-e számolva, nem egyértelmű – el kellene számolnia a kormánynak, s átláthatóvá kell tenniük azt is, ebből eddig mennyit költöttek, továbbá, hogy az összegnek mi lesz a sorsa.

„Elképesztően sok helye lenne ennek a 6 és fél milliárdnak. Eleve túlzó volt ez az összeg a rendezvénysorozatra és a tűzijátékra, éppen ezért jogos elvárás az emberek részéről, hogy tudják, ebből már mennyit költöttek el és milyen célra, valamint, hogy a fennmaradó összeget pontosan mire fogják.”

Kifejtette továbbá, megannyi cél és módosító javaslat van benn az ellenzék részéről a parlamentben ezt illetően.

Fontos lehet a konzultáció

A járvány elleni védekezésben sorra maradtak el rendezvények, ezzel veszélybe sodorva sokak megélhetési forrását. Demeter Mártát arról is megkérdeztük, mi a véleménye ennek fényében a megtartott futballmérkőzésekről.

„Rengeteg kérdés merül föl a rendezvényekkel kapcsolatban, valamint, hogy hogyan költik el a közpénzt ebben az időszakban. Világosan látszik, hogy azok a rendezvények kedvezményezettek és megtarthatóak, amik a kormányzati haveri köröknek nyújtanak extraprofitot, akár az emberek egészségét veszélyeztetve, hiszen egy járványhelyzetben ennek súlyos következményei lehetnek.”

S hogyan lehetne kompenzálni a művészeket? Demeter Márta szerint az lenne elvárható, hogy a kormány konzultáljon az érintettekkel. Ez pedig vonatkozik azokra a munkavállalókra is, akiken szintén nem segítettek érdemben.

Nem a tűzijáték a legfontosabb

Szilágyi György jobbikos országgyűlési képviselő is egyetért a főpolgármesterrel. A Jobbik szóvivője közölte, hogy a kormány jól döntött, de viszonylag későn. Egy felelősen gondolkodó kormánynak egy ilyen vírushelyzetben, ahol a második hullámról beszélnek, meg sem kellett volna fordulnia a fejében, hogy ilyen tömegrendezvényt engedélyezzen.

Az eredetileg 1,3 milliárd forintra taksált augusztus 20-i tűzijáték felszabadult összege ugyanakkor most akár új helyre is kerülhet az ünnepségsorozat lemondásával. Szilágyi György szerint a Jobbik által is már több mint egy hónapja szorgalmazott Lánchíd felújítása lenne a legfontosabb, hiszen ahogy az az utóbbi időben kiderült, mind a Budapestiek, mind pedig az ország lakossága úgy gondolja, hogy a Lánchídra szükség van,

„amit abban a pompájában kell megőrizni, amiben a nemzetünk egyik fő szimbólumaként jelenik meg.”

A kormányinfón a miniszter együttérzését fejezte ki a zenészek helyzete iránt, a kérdésre reagálva elárulta, hogy a focimeccsekkel szemben a koncerteket azért nem lehet megtartani, mert az utóbbi esetében több alkoholt fogyasztanak az emberek, így a távolság megtartása is nehezebb. Bár Gulyás Gergely az index.hu kérdésére válaszolva azt felelte, hogy a stadionokban tilos az alkoholfogyasztás és alkoholárusítás, ez a valóságban mégsem így van, ugyanis a focimeccseken is lehet öt szálék alatti alkoholtartalmú italokat vásárolni.

Gulyás Gergely szerint a magyar focimeccseken nincs alkoholfogyasztás Hihetetlen, de igaz. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a mai kormányinfón újságírói kérdésre azt mondta, hogy a futballmeccs és a koncertek közti nagy különbség az alkoholfogyasztás. Azután reagált így a miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ismertette, a kormány szerint futballmérkőzésekre továbbra is járhatnak az emberek, de a 500 főnél nagyobb rendezvények/koncertek megtartását továbbra sem engedi a kormányzat.

Szilágyi György szerint nem csoda, hogy a miniszter ekkora tévedésben van, ugyanis valószínűleg egy burokban élte az eddigi életét. A képviselő szerint jellemző a kormánypárti politikusok nagy részére, hogy nincsenek tisztában a valós helyzettel, ugyanígy az emberek életkörülményeivel és szórakozási helyzetükkel.