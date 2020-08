Semmi különös: az MTI ismét nem hozta le a Jobbik sajtóközleményét

Úgy tűnik, a közmédia részeként működő Magyar Távirati Iroda folytatja korábbi gyakorlatát és nem mindig hajlandó közölni a Jobbik sajtóközleményét. Legutóbb júliusban történt hasonló, amikor az MTI arra hivatkozva tiltotta le a párt 888.hu-val és köztévével szemben megnyert két sajtóperéről beszámoló közleményét, hogy az “sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit.”

Ezúttal a magyar néppárt friss, Szijjártó Péter adriai luxusjachtos nyaralására reflektáló, “Kevesebb Balaton, több Adria..."Verejtékes" munka az oligarcha luxusjachtján - így mulat a magyar miniszter” című sajtóközleményét dobta vissza az MTI arra hivatkozva, hogy az Országos Sajtószolgálat Szabályzatának (http://os.mti.hu/szabalyzat ) 14.3. pontjába ütközik, mely szerint a közlemény “nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.”

Íme az ominózus sajtóközlemény, amit az állami hírügynökség egyszerűen letiltott:



“Kevesebb Balaton, több Adria..."Verejtékes" munka az oligarcha luxusjachtján - így mulat a magyar miniszter

Miért nem vonatkozik a több Balaton, kevesebb Adria a magyar kormány tagjaira? Szijjártó Péter nem tud lemondani az oligarchákra jellemző luxusról? Netán kötelező volt neki egy Orbán belső köréhez tartozó korrupt, közpénztolvaj stróman luxusjachtján pihenni? Tényleg a milliárdos értékű hajón szolidarított volna a lukasenkói diktatúra erőszakszervezetei által bántalmazott és bebörtönzött fehérorosz tüntetőkkel? Sok kérdés merül fel, a Jobbik viszont nem érti, miért kell hazudnia utólag is a kormánynak a külügyminiszter lebukásáról.

Azt nem vonjuk kétségbe, hogy Szijjártó Péter is megérdemli a nyaralást, de nem egy közpénzekkel teletömött oligarcha luxusjachtján. Hivatalosan is kérdezzük: miért hazudott a kormány, hogy Szijjártó a miniszteri munkáját végezte az irodájában, miközben Mészáros Lőrinc jobbkezének hajóján ült a tenger közepén? Mennyibe került ez a nyaralás, ki fizette a luxusjachtozást, netán az oligarcha látta vendégül a külügyminisztert? Ha igen, mi lesz az ellentételezés, mikor nyújtja be Szíjj László Szijjártó Péternél a számlát? Egyszer majd a Pénztáros-stróman is kér tőle valamit? Vagy ez már egy fizettség volt?

Az egyszer biztos, hogy egy magára valamit adó országban egy hasonló botrányba keveredő és hazugságon kapott miniszter lemond a posztjáról, vagy felmentik. De az orbáni abszurdisztánban ez nem várható el. 2022-ben, a választások és az elszámoltatás évében erre is emlékezni fogunk.

Jobbik Magyarországért Mozgalom”