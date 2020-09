Több fideszes véli úgy, Merkely csak a saját véleményét hangoztatta a szigorítások kapcsán

Nem kormányálláspontot képviselt Merkely Béla, amikor a járvány visszaszorítása érdekében belső szigorító intézkedésekről beszélt, hanem a saját véleményét – mondták az atv.hu-nak kormányzati és fideszes források azután, hogy a Semmelweis Egyetem (SE) rektora az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt hétfőn,

meggondolná a magas rizikójú emberek állami szűrését, az idősek biztonsága érdekében visszahozná a vásárlási idősávot, betiltaná az éjszakai bulikat, valamint zárt helyen elrendelné a kötelező maszkhasználatot.

Az atv.hu-n az olvasható, kormányzati források a rektor javaslatai alapján úgy fogalmaztak:

Ez Merkely Béla személyes véleménye.

A tesztelés kapcsán ezen források például azt hangsúlyozták, a kormányban az általános vélemény az, hogy eddig is a WHO ajánlásait követték, ezután is eszerint a protokoll szerint járnak el. Úgy fogalmaztak, ha ezeket elhagynák,

nagyon ingoványos talajra vinne, végtelenített vitákat nyitna ki

a tesztelések, szűrések vonatkozásában. Továbbá felvetné azt a kérdést is, hol húzzák meg a határt annak kapcsán, kit teszteljenek és kit ne.

Egy másik, szintén kormányközeli forrás szerint a belső, itthoni intézkedéseken

csak nagyon átgondoltan szabad változtatni.

Akkor, ha bizonyított, hogy a korlátozásnak van értelme, a társadalomban nagy az elfogadottsága és az is fontos, hogy az intézkedések betarthatóak legyenek.

Azt, hogy a fiatalok ne bulizhassanak este, jogilag hogyan lehet elképzelni? – vetette fel a forrás hozzátéve, nehéz lenne ezt ellenőrizni. Hangsúlyozta, a kormány megfogalmazta kérését, miszerint a fiatalok tartsanak védőtávolságot, hordják a maszkot. Hozzátette, az idősek védelmét szolgálja az EMMI bejelentésben megfogalmazott intézkedés, miszerint szeptember 7-től Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményében látogatási tilalmat rendelt el az Országos Tisztifőorvos határozatával.

A vásárlási sáv kapcsán egy másik kormányközeli forrás azt mondta, értelmes és hasznos rendelkezés volt, azonban egy idő után

elkezdték nem betartani az idősek. Később ezt fel is oldotta a kormány.

A határzár kapcsán úgy fogalmazott:

nincs ok a kapkodásra,

folyamatosan követni kell a szomszédos és más országok esetén a fertőzöttségi mutatókat, s majd annak megfelelően kell döntést hozni: fő szempont a vírus behurcolásának veszélyét csökkenteni.