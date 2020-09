Több mint 120 milliárd forintot kell idén visszafizetnie Magyarországnak a letelepedésikötvény-biznisz miatt

A sztorit már korábban megírta a Direkt36 és a 444, most viszont az LMP-s Demeter Márta feljelentése nyomán újabb részletek derültek ki az ügyről, amiben nyomozás nem indult.Atiya Khoury szerepel az amerikai pénzügyminisztérium szankciós listáján, be is fagyasztották a vagyonát, amerikai cégek és állampolgárok nem üzletelhetnek vele, mert pénzügyi támogatást nyújt az Aszad-rezsimnek.