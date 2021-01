TASZ: káosz van a szociális otthonok látogatási rendjében

Zavarosak és hiányosak a szociális otthonok lakóira vonatkozó kapcsolattartási szabályok – állapította meg a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). A jogvédő szervezet szerint az általános látogatási és kijárási tilalom alól vannak kivételek, de ezek alkalmazása nem egyértelmű, ami bizonytalanságot okoz. Emiatt a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultak, és külön felhívták a figyelmet a koronavírus-fertőzésen átesett lakók védettebb helyzetére, kérve a rájuk vonatkozó szabályok megalkotását.

„Végre 25 percet tölthettem anyukámmal, láttam őt élőben, bár egy lefertőtlenített üvegajtó mögött kiabáltam, hogy halljon, csodálatos élmény volt: azonnal megismert, és amikor meglátott (nem egy apró képernyőn, hanem teljes valómban, látva az ismerős mozdulataimat, gesztusaimat) – négy hónapja először megszólalt! Fájdalmas volt, hogy nem ölelhetem meg, nem foghatom a kezét, ugyanakkor mégis felemelő – mindketten sírtunk, és sokat nevettünk.”

- egy ez TASZ-nak küldött levél részlete, amiben valaki leírta az idősek otthonában élő demens édesanyjával való első személyes találkozását, több mint három hónap teljes elszigeteltség után. A jogsegélyszolgálathoz érkező levelek alapján úgy látják, a szociális intézmények fenntartói félreértelmezik a kapcsolattartási szabályozást, ezért arra kérték az országos tisztifőorvost, hogy tegye egyértelművé a hatályos szabályokat.

Mint írták, úgy tűnik, hogy egyes fenntartók számára a szabályozás nem elég egyértelmű: bár az iránymutatás kötelezővé teszi a kapcsolattartás különféle formáinak biztosítását, egy később kiadott határozat mégis látogatási tilalomról rendelkezik fő szabály szerint. Célszerű lenne a szabályozást egyértelművé tenni, és a fenntartók és intézményvezetők számára valamilyen formában kommunikálni, hogy az iránymutatásban foglaltakat biztosítaniuk kell a lakók és hozzátartozóik számára.

A jelenlegi szabályozás további hiányossága az is –tették hozzá-, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett lakók kapcsolattartása is ugyanolyan megítélés alá esik, mint a koronavírussal szemben immunitást még nem szerzett lakóké, noha előbbiek védettebbek, nem tudják hozzátartozóiktól újra elkapni a betegséget – írták, bár ez a megállapítás valószínűleg nem teljesen helytálló, mert az immunitás csupán pár hónapig tart és ősszel már voltak olyan azonosított betegek, akik tavasszal is elkapták a vírust.