"A fideszes kétharmad nem akarja, hogy a magyar emberek pontos képet kapjanak a járvány kezeléséről"

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ellenzéki pártok (Jobbik, DK, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezték február elsejére.

Válaszokat követelnek ugyanis a kormányzattól, aminek egy éve járványkezelés és gazdaságmentés címén tett intézkedései – úgy vélik – nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A rendkívüli ülés összehívásához a megfelelő aláírásokat összegyűjtötték és be is nyújtották Kövér László házelnöknek napirendi javaslataikkal együtt, melyek a következők:

vizsgálóbizottságok felállításának kezdeményezése (ezt már korábban bejelentették)

a médiaszolgáltatók közötti hátrányos megkülönböztetés megszüntetését célzó törvényjavaslat.

A Házbizottság csütörtöki ülésén azonban világossá vált – fogalmaznak az ellenzéki pártok közös nyilatkozatukban –, hogy

az Orbán Viktor vezette fideszes kétharmad nem akarja, hogy a magyar emberek pontos képet kapjanak a koronavírus-járvány kezeléséről, a nyomában járó gazdasági válságról vagy éppen a kínai vakcinával kapcsolatos kérdésekről.

Elutasításra került ugyanis az ellenzéki pártszövetség által beterjesztett rendkívüli ülésnap, amely napirendre tűzte volna a három vizsgálóbizottság létrehozását is.

A napnál is világosabb: hiába a rendkívüli helyzet, az aggasztó heti halálozási és fertőzésszám, a vakcinakáosz, a munkavállalók és az álláskeresők tarthatatlan helyzete, iparágak teljes csődje, az országot irányító fideszes politikusoknak fontosabb a közpénzek kiszivattyúzása, a fölösleges beruházások folytatása, az oligarcháik hizlalása, az ellenzéki önkormányzatokat kivéreztető politikai bosszúhadjárat

– vélekedik az ellenzék.

Hangsúlyozzák azonban, vezetőik hétfőn ott lesznek a parlamentben, és folytatják azt a munkát, amelynek célja az Orbán-kormány ügyleteinek feltárása, a tiszta kép megteremtése.

Hisszük, hogy hozzájárulhatunk a jövőbeli kihívások sikeresebb kezeléséhez, amellyel több ember életét és megélhetését lehet megmenteni. Semmi sem lehet fontosabb a magyar emberek életének, megélhetésének védelménél, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ország felkészültebb legyen mind a koronavírus-járvány és a gazdasági válság, mind a jövőbeli hasonló járványok kezelésére

– írják közleményükben.