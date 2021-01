Krekó büntetőfeljelentést tett fideszes rágalmazói ellen

A sajtópereken és személyiségi jogi pereken kívül magánvádas büntetőfeljelentést tett többrendbeli rágalmazás és becsületsértés bűncselekmények alapos gyanúja miatt is Krekó Péter, a Political Capital igazgatója – közölte az intézet lapunkkal. A tájékoztatás szerint Bácskai Balázs publicista ellen rágalmazás vétsége, Bayer Zsolt publicista ellen rágalmazás és becsületsértés vétsége, Menczer Tamás államtitkár ellen pedig rágalmazás vétsége miatt indította meg az eljárást a szociálpszichológus.

A fideszes álhírgyár a szakembernek egy szándékosan félremagyarázott mondatát sulykolja propagandaszerűen, Krekót úgy kívánja beállítani, mint aki az oltásokba vetett bizalom aláásására biztatta volna az ellenzéket, vagyis hogy emberi életek feláldozása árán politikai hatalom szerezhető, és felszólított volna bárkit, hogy ássa alá az emberek vakcinába vetett bizalmát. Ez természetesen nem igaz, Krekó Péter – aki már tavaly nyári interjúnkban is oltáspárti nyilatkozatott tett, de a közelmúltban ugyancsak vele készült interjúnkban ezt meg is erősítette – továbbra is oltáspárti, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy

a kormányzati kommunikáció alááshatja az oltásokba vetett bizalmat.

Krekó Péter: Nagyon erősen oltáspárti vagyok, azonban az oltás kötelezővé tétele most nem lehet egy valós opció A Nemzeti Együttműködés Rendszerében még a koronavírus elleni oltakozás sem mehet le politikai vircsaft nélkül. Miközben alacsony az oltási hajlandóság, a kormányzat szerint az ellenzék halálkampányt folytat, amire szerintük Krekó Péter egy bizonyos mondata a bizonyíték.

A szándékos félrefordítást szakvélemény is alátámasztja, amit a Political Capital Facebook-oldalán közzé is tett:

A közlemény kiemeli, a véleménynyilvánítás szabadsága csak a bírálat, a jellemzés, a nézet és a kritika szabadságát foglalja magában, de az alkotmányos védelem nem vonatkozik a tények meghamisítására.

Krekó Péter és családja az eset kirobbanása óta halálos fenyegetéseket kapott.

Ügyvédje szerint ezek a személyek büntetőjogilag is felelősek lehetnek egy köztiszteletben álló szakértő nyilvános megaláztatásáért, és egy kétgyermekes család fenyegetéséért. Egyben emlékeztetnek, a fideszes dezinformációs gépezet részei közül a Figyelő, az Origo és a 888 kiadóiról már jogerős ítélet mondja ki, megsértették Krekó jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, amikor valótlanul híresztelték róla, hogy titkos brit pszichológiai hadviselési akcióban vett volna részt.