Kásler Miklós: az orosz vakcina mostantól magyar embereken is alkalmazható

Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte a Szputnyik V oltás esetében a feltételül szabott hatósági vizsgálatokat, amelyek alapján megállapította, hogy a vakcina gyógyszerminőségi tekintetben a gyártói specifikációnak megfelelt,

immunbiológiai szempontból pedig embereken alkalmazható.

Ez Kásler szerint azt jelenti, hogy a szakhatósági döntés értelmében a Pfizer/BioNTech, a Moderna, és az AstraZeneca koronavírus elleni vakcinája után újabb oltóanyag kapta meg az engedélyt a magyarországi használatra.

Így mostantól négy vakcina áll rendelkezésünkre a koronavírus elleni harcban.

Egyébiránt a három darab mondat mellé egy nagyon biztató fotót is mellékelt, amelyen egy olyan modern telefonkészüléket tart a füléhez, amivel vezetékes kapcsolódás nélkül lehetséges kommunikálni, és hordozható. Az úgynevezett mobiltelefon működéséhez szükséges egy mikrohullámú kommunikációs hálózat, és maga a „mobilnak” mondott, hordozható készülék, ami lehetővé teszi a hozzáférést a hálózathoz, amin szöveges, beszéd-, képi, video- és adatátvitel is lehetséges. Kásler Miklós emellett az ablakon túli világot (vö.: jövő) is vizsgálja eközben, és jól érzékelhetően a parlamenti munkaszobájába beszüremkedik a kinti világosság (vö.: fényes jövő).

Kell ennél több?!