Jakab Péter a parlamentben: a lopás elleni vakcinát mi fejlesztjük ki, és az emberek fogják beadni maguknak

Magánkézbe kerülő egyetemek, ostobaságoknak bedőlő Kósa Lajos, elcsalt választás, 14 ezer halott és egy kormány, ami annyit lop, hogy az ellen külön oltást kell készíteni - újabb hétfő, újabb nap az Országgyűlésben. A napirend előtti felszólalásokban ahány vádat kapott a kormány, annyi gyurcsányozás jött válaszul, főszerepbe most is Jakab Péter került, aki egyszerre lett nyilas és ávós.

Mellár Tamás, a Párbeszéd parlamenti képviselője napirend előtti felszólalásában arról beszélt, 2010 óta a kormányzati stratégia az, hogy először kiéhezteti azokat a területeket amiket meg akar reformálni, mert ilyenkor az adott ágazat vezetői nem tehetnek mást, mint elfogadni a felajánlott lehetőségeket, csak legyen vége a megszorításoknak.

Ez történt az egyetemi modellváltásnál is – mondta Mellár, hozzátéve, az elmúlt években az egyetemi költségvetéseket a kormány visszafogta, majd idén januárban arra kérték az egyetemi vezetőket, hogy fogadják el az ultimátumot és a modellváltás mellett önként döntsenek. Az egyetemi modellváltás mögött azonban olyan átalakulás rejlik – tette hozzá-, hogy az állami tulajdonban lévő egyetemek magánegyetemekké, avagy alapítványi egyetemekké alakulnak át, amivel két probléma van: az egyik egy nemzetpolitikai, miszerint az Orbán-kormány felszámolja az állami egyetemek vidéki hálózatát és ezzel bizonyos társadalmi rétegeket hátrányba hoz, a másik, hogy ezalatt a privatizáció alatt az állami vagyont magánkézbe juttatják, ami lopás.

Schanda Tamás államtitkár szerint nem divat büntetőügyekkel fenyegetőzni a parlamentben, ez is Gyurcsány kottája – ők valójában rugalmas oktatási rendszert akarnak, és „az egyetemek felismerték, hogy ezekre a változásokra szükség van, és önként kérték” a változtatást. Ez pontosan az, amiről Mellár beszélt.

Csárdi Antal LMP-s képviselő Kósa Lajos és a csengeri örökösnő körüli botrányról beszélt, szerinte elgondolkodtató, hogy a kormánypárti képviselők egy jelentős része hogyan viszonyul a pénzhez. Egyrészt van egy csaló nő – magyarázta – akinek az ígéreteit elhitte Kósa Lajos, majd kiderült, hogy a képviselő, annak felesége és édesanyja tanúvallomása nyomán is felmerültek jogi aggályok.

Mint mondta, Kósa hihetetlenül hiszékeny volt az ezermilliárdos vagyonnal kapcsolatban, de meg kellene vizsgálni a befolyással való üzérkedés gyanúját is. Igaz, szerinte az is kérdés, hogy Kósa méltó-e a Honvédelmi és rendészeti bizottság vezetésére, vagy hogy egyáltalán tagja legyen az Operatív törzsnek, mert

Völner Pál államtitkár válaszában arról beszélt, hogy ha egy zöldségesnél vásárolunk, akkor is elhisszük a zöldség súlyát és a minőségéről előadott információt, mert a bizalomra épül a társadalom. Szerinte sületlenséget beszélnek Kósáról, ő valójában egy sértett, akit félrevezettek, és egyébként is Gyurcsány – ő többet hazudik.

Oláh Lajos DK-s képviselő a 2018-as, VI. és VII. kerületet érintő választásról beszélt, melynek során a Lendület nevű kamupárt és a Fidesz-KNDP ajánlóívein 341 név egyezett meg teljes sorrendben, hamis aláírásokkal. Voltak szavazásra nem jogosult személyek is a listán, mert már elköltöztek vagy elhunytak, ezek valószínűleg a Kubatov-listáról származtak – magyarázta. A képviselő felhívta a figyelmet, hogy három éve nem tudnak válaszolni a kérdéseire, azóta tussolják el az ügyet.

Kontrát Károly államtitkár szerint azonban a törvények mindenkire kötelezőek, a hatóságok eljárnak, a kamupártok indulását szigorították, a kormány pedig nem helyez nyomásgyakorlást a rendőrségre.

Harangozó Tamás MSZP-s képviselő a felhatalmazási törvénnyel kapcsolatban arról beszélt, az előző 90 napi intézkedések elfogadását és következő 90 napnyi felhatalmazást kér a kormány, de ezek között ott vannak az önkormányzati és az SZFE-körüli ügyek is, miként hozzányúltak az Alaptörvényhez, százmilliárdokat mentettek ki magánkézbe, késtek a támogatások, fejetlenség van az oltási menetben, így ezeket nem fogják elismerni, és erre a kétharmados többség miatt a kormánynak nincs is szüksége – mondta. Meghalt 14 ezer ember, eladósodott az ország, ez nem olyan dolog, amit politikailag meg kell erősíteni – jelentette ki.

Rétvári Bence államtitkár válaszában kínos magyarázkodásnak tituálta a felszólalást, szerinte az ellenzékiek valójában a kormányt akarják akadályozni abban, hogy gyorsan tudjon lépni a járványhelyzetben – noha ehhez az ellenzék továbbra sem kell, hiszen kétharmad van.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke szerint megint be akarják csapni az embereket, mert miközben nemzeti konzultációt indítottak azért, hogy hogyan nyisson újra az ország, közben Mészáros Lőrinc szállodája április elejére már bulit jelentett be. Jakab azt kérdezte,

A pártelnök úgy vélte, a kormány ismét visszaélt az emberek és az ellenzéki pártok bizalmával, miután tavaly megszavazták nekik a felhatalmazást. Azt mondta, a nyitási ütemtervről már rég ki kellett volna állni a nyilvánosság elé, javaslatuk alapján meg kellett volna adni a 80 százalékos bértámogatást, adómentessé kellett volna tenni a minimálbért, a kórházak helyzetét rendezni kellett volna, a fiatalok jövedelemadóját pedig idén kell elengedni, nem csak jövőre. Ehelyett választási rendszert módosítottak, hogy mindenképpen közös listát kényszerítsenek ki, pedig ennek semmi köze nincs a járványhoz.

Jakab Péter szerint a kormány hiába várja, hogy a közös listán induló ellenzéki politikusok összevesszenek, mert „már kinőttünk az óvodából, szemben a nagycsoportos miniszterelnökkel”, aki csak régi idézeteket olvasgat fel tőle, meg Gyurcsány Ferenctől a parlamentben.

Mint felszólalásában kitért rá, a kormány a korábbinál több adót akar beszedni idén egy olyan országban, ahol több mint kétmillió ember él létminimum alatt, és mindeközben látható volt, hogy a gazdaságvédelmi alap 80 százalékát sem válságkezelésre költötték, hanem stadionra, Mészáros Lőrinc üzleti érdekeltségeire vagy éppen a Semjén-féle vadászati kiállításra. Jakab szerint ez azért van, mert

van egy betegség a Fideszben, ami ragályosabb a koronavírusnál is, aminek nem bírnak ellenállni, és ez a lopás. Ez ellen is kell oltás, ők ki is fogják fejleszteni, és a nép fogja beadni nekik.