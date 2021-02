Orbán Viktor a kínai oltás után: Kutya bajom

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is megkapta vasárnap a koronavírus elleni védőoltást. Ezt követően hivatalos Facebook-oldalán számolt be arról: kutya baja. A miniszterelnököt egyébként a kínai Sinopharm vakcinájával oltották be.

Érdemes hallgatni az okosabbra. Müller Cecília úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez velem is megtörtént. Azóta már itt vagyok a Karmelita kolostorban és dolgozom. Láthatják: kutya bajom. Önök se féljenek!

– mondta Orbán hozzátéve, a harmadik hullám támad, s erősebb lesz, mint az előző kettő volt. Így arra kéri a lakosságot, regisztráljanak és oltassák be magukat, ugyanis ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet.

Úgy, ahogy a vajdaságban magyarok tízezrei, most már Magyarországon is több ezren kaptuk meg a kínai oltást. Bízzanak a magyar szakemberekben!

– zárta szavait a miniszterelnök.