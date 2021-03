Magyar Györgyék csatasorba állították a civil szervezeteket az előválasztásra

A Civil Választási Bizottság folytatja azt, amit 2019-ben megkezdett, miután a közelmúltban a hat ellenzéki párt egységes állást foglalt és kijelentették: megvalósul az előválasztás. Méghozzá mind a 106 egyéni választókörzetben megtartják, illetve miniszterelnök-jelöltet is ezen az alapon állítanak, melynek két fordulóját hirdették meg. Nekünk, a Civil Választási Bizottságnak azt a feladatot szánják, hogy ennek a lebonyolítása tisztességes legyen, miközben a szervezettségre is figyelünk

- jelentette be keddi sajtótájékoztatón Dr. Magyar György, a bizottság elnöke, aki kifejtette, hogy felkérési alapon vesznek részt az október 23-ra tervezett végponttal lezáruló előválasztásokon, melyeknek sikerességének érdekében minden tőlük telhetőt megtesznek majd, hasonlóan a 2019-es főpolgármesteri választásokhoz.

A világ nemcsak hat pártból áll

Az előválasztás célja, hogy ellenzéki oldalon megtalálhassák azokat a jelölteket, akik alkalmasak lesznek rá, hogy az egyéni választókörzetekben felvegyék a versenyt a kormánypárt politikusaival - emlékeztetett mindenkit az elnök. Az előválasztásra, a pandémiára való tekintettel, csak nyár végén kerül majd sor, a "látványos" része pedig augusztus 20-a után veszi kezdetét. A nem "látványos" résznek lesznek ők és a civilek a részesei:

Nagy valószínűséggel a pártok igénybe veszik majd a szolgáltatásainkat, hiszen nemcsak hat párt létezik a világon, hanem olyan civilek, szakértők és hozzáértők is, akik elő tudják segíteni ennek az előválasztásnak a sikerét

- tette hozzá Magyar, aki szerint a legfontosabb funkcióik között szerepel, hogy őrködnek majd a tisztesség felett - mint legfőbb ügyész -, a technikai lebonyolítás megvalósításában segédkezzenek, a szavazatszámlálás mellett az ellenőrzésüket is felügyeljék, valamint a választók megtalálásában és az előválasztás kommunikálásában is oroszlánrészt vállaljanak.

Az előválasztás a demokrácia ünnepe kell, hogy legyen

Az előválasztás kapcsán szükség van úgymond "szolgáltatókra", így a Civil Választási Bizottság több szervezettel együttműködve fogja lebonyolítani a terveket. Erre azért van szükség, mert a tervezett választások mögött nem található meg az állami apparátus és a jogszabályi háttér, amik által "pénz, paripa, fegyver" rendelkezésre állna. Vagyis társadalmi alapon kell ezt a hatalmas feladatot összeegyeztetni, a hat ellenzéki párt közös tevékenysége úgy válik csak teljessé, ha ezeket a "szolgáltatásokat" is igénybe veszik. Már csak azért is, mert, mint vasárnap kiderült, indulhatnak civil jelöltek is a megmérettetésen.

A hat párt arra törekedett, hogy mindennek a sarokpontjait márciusban lerakja és az előválasztásig minden technikai és alanyi erőforrást előteremtsen. Az óriási közvéleménykutatásként is felfogható előválasztásnak három alapvető kritériuma van:

a mozgósítási, aktivizálási tartalma: az állampolgárnak éreznie és látnia kell, hogy nem a feje fölött döntenek az ellenzékiek. A demokrácia ünnepe kell, hogy legyen, hiszen közvetlenül gyakorolhatja választójogát

legitimál: azoknak a tevékenysége, akik jelöltként elindultak, hiteles és tisztességes legyen, ne lehessen visszaélni a helyzetekkel, ne lehessen trollkodni, aláásni a tisztességes versenyt

azoknak a tevékenysége, akik jelöltként elindultak, hiteles és tisztességes legyen, ne lehessen visszaélni a helyzetekkel, ne lehessen trollkodni, aláásni a tisztességes versenyt tematizál: bár a médiaegyensúly felborult, de az előválasztással összefüggésben a közélet és az állampolgári tájékoztatás folyamatos és állandó lesz.

Nem kell félni az előválasztástól. Egy tisztességes verseny lesz, amit vetélkedőnek kell tekinteni, nem pedig adok-kapoknak. A tét óriási, a rajtpisztoly ma eldördült, a cél, hogy hasonló eredmény szülessen, mint a 2019-es főpolgármesteri választáson, ahol Karácsony Gergelyt sikerre vittük

- zárta mondandóját Magyar, majd bemutatta a "szolgáltatókként emlegetett" szervezeteket, akiknek a szerepe nélkülözhetetlen egy sikeres előválasztáshoz.

Az ellenzéket segítő hét testőr, akik csatasorba állnak

A társadalmi és civil kampányokat támogató szervezet, aHang ügyvezető igazgatója, Varga Máté kezdte a sort, aki kifejtette, hogy a 2019-es budapesti előválasztások során egyszer már meghatározó szerephez jutottak, ez most sem lesz másként. A legalapvetőbb céljuk, hogy minél több ember részt vehessen a döntéshozatalban, mindezt többféle módon tehessék meg. A szervezet jelenleg 300 ezer embert ér el országszerte, az elmúlt hónapokban pedig tökéletesítették a két éve is jól vizsgázó online és offline előválasztási keretrendszerüket. Vagyis az online szavazás alapját adják majd, mindemellett 2021-re terveik szerint az ország minden pontján lesz olyan civil aktivistájuk, aki nem tagja egyetlen jelölőszervezetnek sem.

A Számoljuk Együtt Mozgalom azért csatlakozott a kezdeményezéshez, mert 2018 óta aktívan gyűjtik a szavazatszámlálókat Magyarországon. A közel 1100 képzett szakemberükkel, akik a 19-es események során szintén bizonyították felkészültségüket - a választások tisztaságának és átláthatóságának biztosítása terén -, nem kevesebbre vállalkoztak, minthogy minden szavazókörbe egy civil számlálót biztosítsanak.

László János, a Nyomtass te is! kiadvány szerkesztője felhívta rá a figyelmet, hogy a kormány nagyon sikeres abban, hogy azokat az információkat, amiket nem akar tudatni az emberekkel miként zárja el, főleg a kistelepülésektől. Az előválasztás kritikus pontja lesz véleménye szerint, hogy a legkisebb térségbe is eljuttassák az előválasztással kapcsolatos információkat. A Nyomtass te is! mozgalom ennek érdekében felajánlotta, hogy az eddigi szerkesztési tapasztalataikat illetve az országos hálózatukat is latba vetik. A feladat nem egyszerű, a szerkesztő egy példával élve szemléltette mindezt:

Ahhoz, hogy 1000 faluban, kétmillió embert elérjünk a lapunkkal, 700 ezer példányt kell nyomtatni belőle, ezek célbajuttatásához pedig 3500 aktivistára van szükség. Csak úgy lesz lehetséges az előválasztás során mindez, ha a pártok és a civil szektor minden politika iránt érdeklődő személyt összefog

A politikai élethez hasonlóan létrejött civil összefogáshoz mellettük csatlakozott még a tanulmányok, javaslatok írásával és felkészítő tanácskozásokat szervező ELEGY. A 2018-ban alakult, diákokból és fiatal felnőttekből álló Tabumentes Egyesület, akik a hazai vitakultúra felélesztésére törekszenek. A 2021-es előválasztásokon azt szeretnék elérni, hogy minél több és jobb minőségű vita kerüljön megrendezésre, ezzel járulva hozzá a verseny átláthatóságához. Ennek megvalósítása érdekében, már egy etikai kódex kidolgozását is megkezdték. A Civilek a Demokráciáért Egyesület a korábbi összellenzéki tüntetések szervezője volt, később elindította a "Hármas-egység" néven ismert koordinációs folyamatot, ahol pártok, civilek, diákok és szakszervezetek vettek részt, hogy progresszív erők széles társadalmi bázisát is be tudják mutatni. A politikai kultúra megújítására törekvő Főnix Mozgalom az előválasztás, majd a 2022-es választás társadalmasításának érdekében, a szavazás tisztaságának biztosítása miatt csatlakozott a Civil Választási Bizottság munkájához.