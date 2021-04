Gulyás Gergely szívesen menne a budapesti Eb-meccsekre, de kell hozzá védettségi igazolvány

Ahogy arról tegnap már írtunk, a kormányzat, illetve a Fidesz-KDNP politikusai nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy a futball-Európa-bajnokság rendezésével kapcsolatos dátumok és a hazai nyitás dátumai egybeesnek. Így várható volt, hogy ez a téma a mai Kormányinfón is elő fog kerülni. Már csak azért is, mert Szlávik János, a koronavírus elleni védekezés egyik arca is arról beszélt,

kockázatos lenne nyáron nézők előtt meccset játszani a stadionokban.

Miközben az MLSZ azt ugyan nem árulta el, hogy hány nézőt fog beengedni, de a Blikknek megerősítették, a júniusi meccseket már közönség előtt játszatná a magyar szövetség. A Blikk forrásai szerint 15 180-an lehetnek majd az Új Puskás Aréna lelátóin.

„Mindig értékelem azokat az újságokat és újságírókat, akiknek egy nehéz helyzetben is van kedve viccelni, ezért értékeljük a viccet, nyilvánvalóan a kettőnek semmi köze nincs egymáshoz”

- reagált Gulyás Gergely a Telex azon kérdéseire, miszerint van-e összefüggés a szerdai lazítások, és a közelgő foci-Eb közt, és hány nézőt engednek be a Puskás Arénába. Persze, néhány perccel később még ennél is aljasabb volt, amikor arról beszélt, hogy a sajtó kamerákkal csak ugrándozna a kórházakban, hiába is szorgalmazná a hiteles tájékoztatást az orvosi kamara, és az orvosok szakszervezete.

Visszatérve a Kormányinfóhoz. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő már épp tovább ment volt a következő kérdésre, Gulyás Gergely azonban hirtelen közbevágott egy "Bocs!"-csal, hogy hangsúlyozza:

a Puskás Arénába csak védettségi igazolvánnyal lehet majd bemenni.

Június közepéről van szó, és azt reméljük, hogy május végéig mindenkit be tudunk oltani - közölte.

"Ha minden jól megy, magunk mögött tudjuk hagyni a vírust addigra"

- erősítette meg a kancelláriaminiszter az új határidőt, miszerint május végéig 8 millió embert fognak beoltani, lényegében mindenkit, akinek van társadalombiztosítása (TAJ-száma) és regisztrált az oltásra.

„A végére pedig az azonnali kérdéseket idéző parlamenti hangulat jegyében, egy pártmédium, az Alfahír kérdései jönnek”

- így vezette fel Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó utolsó perceit, ugyanis, ahogy azt ígértük, mi is küldtünk be kérdéseket az Eb-rendezéssel kapcsolatban (is).

Ezek voltak:

Figyelembe veszi-e a kormány a járványügyi intézkedéseknél a futball-Eb magyarországi mérkőzéseinek időpontját?

Gulyás Gergely miniszter melyik Eb-meccset szeretné élőben megtekinteni a Puskás Arénában?

Sajnálatos módon, az első kérdésünket fel sem olvasták - pedig érezhetően másra vonatkozott, mint amire a Telex kérdezett rá. De mérkőzés ötlete tetszett Gulyás Gergelynek:

"Ha addigra eljutunk oda, hogy védettség lesz, és lehet meccsre menni, akkor bármelyik meccset nagyon szívesen megnézem. Ha jól emlékszem, a németekkel Münchenben játszunk, de a franciákkal és portugálokkal Budapesten játszunk, egyik sem gyenge ellenfél"

- adott kedélyes választ a kancelláriaminiszter. Csak zárójelbe tegyük hozzá, Münchenben nőttek az esetszámok, és a rendezők szerint bizonytalan, hogy nézők előtt rendezzék a meccseket.

Április 7-ig kellett a kandidáló városoknak leadni a terveiket, az UEFA április 17-ig vizsgálódik, hogy mely városok, milyen feltételek mentén rendezhetik meg az Európa-bajnokság mérkőzéseit, a döntés pedig várhatóan 19-én lesz.