"Gulácsi az apa vagy az anya?" - Orbán kedvenc lapjának olvasói tovább gyalázzák a magyar válogatott második gyermekét váró kapusát

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

"De uncsi. Apa és anya, gyerek akinek máris neme van. Ne már Gula! Legalább vidd majd ki a Pride- ra rendszeresen. Remélem toleráns leszel, ha hazavisz 16 évesen egy eritreai homárt, aki rongyosra vágja hátulról. Ha addig nem szúrják le az utcán a béke vallásának harcosai. Szép világra hoztátok! Sok sikert!"

- többek között ez a hozzászólás is olvasható a Szöllősi György által szerkesztett, gyakran agitprop feladatokat ellátó Nemzeti Sport vasárnapi esti cikke alatt, amelyben egyébként arról számolnak be, hogy Gulácsi Péter és felsége a második gyermeküket várják Németországban.

A Facebook-oldalon is keményen beleszálltak a sportemberbe:

fotó: Nemzeti Sport

Gulácsi Péter amellett, hogy a Bundesliga legjobb kapusa, az Európa-bajnokságra kijutott nemzeti labdarúgó-válogatott hálóőre is, így nemcsak a mi fiunk, ahogy Orbán Viktor szerint szoktunk róla beszélni, hanem a saját erejéből és tehetségéből klasszissá váló sportember. És mindezt úgy, hogy nem készített Szijjártó Péterrel közös fotót.

fotó: Nemzeti Sport

Sőt, Gulácsi Péter olyannyira nem érzi a NER-virtust, hogy még a Család az család kampányba is beszállt egy fényképpel - nyilván, ez már történelem. Ahogy az is, amikor Petry Zsolt, a Herthától a véleménye miatt kirúgott kapusedző és a másik kormánylap, a Magyar Nemzet nem tudta eldönteni, hogy akkor Petry szereti-e a buzikat toleráns-e, vagy sem. De mivel úgy ítélte meg a kormányzati agytröszt, hogy az anti meleglobbi fontos közösségépítő tényező a NER-ben, ezért Orbán Viktor miniszterelnök is beszállt a harcba, és a kormányfői interjú utolsó kérdéseként igen hosszan beszélt erről,

konkrétan kiadva a feladatokat.

"Ezért nem lényegtelen, hogy milyen állapotok vannak egy-egy válogatottnak a háza táján. Minden ilyen vita megbontja az egységet. Márpedig a sikeres, csapatként sikeres föllépésnek az első számú előfeltétele az egység. Most ez az egység megbomlott. Megbomolhatott a csapaton belül, és megbomolhat, ha nem figyelünk oda, a csapat meg a szurkolók között is. Úgyhogy ilyenkor egy feladat van: helyre kell állítani az egységet. Aztán van két kiváló emberünk, aki szerintem erre alkalmas, mert van egy fantasztikus szövetségi kapitányunk, és van egy fantasztikus csapatkapitányunk, Szalai Ádám. Tehát szerintem most az ő munkájuk minőségén múlik a következő hetek, hónapok sportsikere, labdarúgó sikere is, hogy ennek a két embernek sikerül-e megvédeni a csapatot, fönntartani, és ha kell, akkor helyreállítani az egységet. Ehhez sok sikert kívánok nekik!"

- mondta április 9-én a Kossuth rádióban a magyar miniszterelnök.

Szürreális.

De az is, hogy a csapat meg (egyes) szurkolók közti egység tényleg megbomlott, megbomlani látszik - aminek látszólag nem akar gátat szabni Orbán Viktor kedvenc újságja, a Nemzeti Sport.

Persze, amellett, hogy a kormányzat tudatosan rájátszik a legalpáribb buzizásra, szintén érdekes megfigyelni, hogy a politika mennyire áthatja a magyar futball közegét. Kormánypárti politikusok és üzlettársaik építenek stadionokat, hogy olyan nem létező csapatokból, mint a felcsúti, mezőkövesdi, kisvárdai, Nb1-es klubokat építsenek - közpénzből. Aztán az álnemzeti dramaturgiának megfelelve (vö.: Egy vérből valók vagyunk) valami egészen új kampányeszközt akarnak kreálni most a válogatottból is (kevés visszataszítóbb volt, amikor Böde Dániel még FTC-játékosként egy fideszes választási filmben rettegett a migránsoktól), amibe egyáltalán nem fér be Gulácsi kibeszélése.

Ezt érzik a gyűlölködésre állított politikai követők, akik névtelenségbe burkolózva gyalázzák a válogatott egyik legjobbját, mert ugye - Orbán Viktor szavaival élve - Gulácsi Péter megbontotta az egységet.

Már csak egy kérdés maradt: ebben a helyzetben vajon mit tehet a "fantasztikus szövetségi kapitányunk" és a "fantasztikus csapatkapitányunk"?!

Védjék meg a szurkolóktól (egy részétől...) Gulácsit, vagy inkább a csapatot védjék meg, és a kapust forgassák szurokba és tegyék be egy hordóba?

Sietni kell a válasszal, mert Orbán Viktor tervei szerint a magyar válogatott teltház előtt játszik júniusban Európa-bajnoki meccseket a Puskás Arénában.