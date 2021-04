Orbán nem is csinál titkot belőle, hogy fejben összeköti az oltási tervet a foci-Eb-vel

Bár Gulyás Gergely miniszter viccnek nevezte a felvetést, hogy a járványügyi intézkedések enyhítésének bármilyen köze lenne a részben hazai rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság szervezéséhez, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli közrádiós interjújában saját maga is belekeverte az Eb-t az oltással kapcsolatos témába.

A kormányfő arról beszélt, tervei szerint június elejére már 7 millió embert is be tudnak oltani, persze ehhez előbb regisztrálni is kellene az oltásra.

Ami azonban érdekes lehet, hogy Orbán Viktor kérdés nélkül elkezdett az Eb-ről beszélni: azt mondta, június közepére minden olyan felnőttet beoltanak aki regisztrált, ezt követően védettségi kártyával bárki megnézheti a meccseket.

Június 15-én kezdődik (valójában ekkor csak a magyar csapat első meccse lesz, a torna 11-én kezdődik – a szerk.) egy olyan nemzetközi esemény, a labdarúgó-Eb, amiben Magyarország is érintett. Mire oda el fogunk jutni, addigra mindenki aki regisztrált, biztosan meg fogja kapni az oltást, és így lehetőségünk lesz arra, hogy védettségi kártyával az érdeklődők részt tudjanak venni ezen az eseményen.

- mondta Orbán Viktor.

A kontinenstornát 12 városban - köztük Budapesten - bonyolítják le június 11. és július 11. között, a házigazdáknak szerdáig kellett benyújtaniuk a nézők beengedésével kapcsolatos tervezetüket. Ez az időpont a járványvédelmi intézkedések enyhítésével esett egybe, miközben rekordot jelentő 311 ember halt meg egyetlen nap alatt.

A helyszínekről várhatóan az UEFA április 20-ai kongresszusán hoznak végső döntést. A Puskás Arénában három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek, a magyar válogatott Budapesten fogadja a címvédő portugál és a világbajnok francia csapatot. A csoport negyedik tagja Németország lesz.