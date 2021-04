Megteltek az óvodák és a bölcsődék

Az én óvodámba szinte minden gyermek jött, de úgy tudom, a legtöbb óvodában hasonló volt a helyzet. Vannak szülők, akik kivárnak legalább egy hetet, de a környéken a gyerekek 90 százaléka jött ma és tegnap is oviba. Egyébként nagyon-nagyon örültek egymásnak és persze nekünk is

- mondta az Alfahír érdeklődésére Verba Attiláné óvónő.

Verba Attiláné PSZ óvodai tagozat pedagogusok.hu

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) óvodai tagozatának vezetője elmondta, hogy a zárás alatt is folyamatosan tartották a kapcsolatot egymással és a szülőkkel.

Alapvetően nem voltak zárva az óvodák, hiszen minden intézményben ügyelet működött - tette hozzá. Az óvodákban egyébként folyamatos volt a takarítás és fertőtlenítés, de a mostani nyitás előtt mindenhol nagytakarítást tartottak. Az óvodákban dolgozók több mint 85 százaléka megkapta az oltást, beleértve az óvodapedagógusokat, nevelést-oktatást segítőket és a technikai alkalmazottakat is (azok közül, akik regisztráltak). A szülőkről viszont keveset lehet tudni, hiszen nincs jogunk erről kérdezni. Oltásellenességet nem tapasztaltam. Volt, aki elmondta nekünk, hogy már túlesett a betegségen, de tekintve, hogy nagyrészt fiatalokról van szó, vélhetően akik regisztráltak is, még nem biztos, hogy megkapták már az oltást

- közölte Verba Attiláné óvónő.

Illusztráció pixabay.com

Megkerestük Szűcs Viktóriát, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének (BDDSZ)elnökét is aki arra hívta fel a figyelmet, hogy holnap lesz a Bölcsődék napja, ezért mindenek előtt köszönetét fejezte ki a kollégáknak a járvány idején végzett munkájukért. Ezt az évfordulón, április 21-én közleményben részletezi.

Az óvodai, iskolai zárás nem érintette a bölcsődéket, viszont az intézményfenntartóknak van lehetőségük arra, hogy pozitív teszteket követően a hatósággal egyeztetve rövid időszakra zárják a bölcsődéket

- mondta Szűcs Viktória.

A BDDSZ elnöke szólt arról is, hogy a márciusban elrendelt zárások idején sok gyermek szintén otthon maradt aminek több oka is van.

Már tavaly is kevesebben jelentkeztek bölcsődébe miután 2020 tavaszán a pandémia idején minden zárva volt. Az utóbbi időszakban pedig sajnos olyan is volt, hogy a szülő elvesztette az állását, s így otthon maradt a gyerekkel, de az sem ritka amikor a kistestvér is otthon maradt az óvodás vagy iskolás testvérével

- mutatta be a bölcsődéket érintő tapasztalatokat az érdekképviselet vezetője.

Szűcs Viktória elmondta, hogy a bölcsődei dolgozók is azt kérték márciusban a kormánytól, hogy minél előbb ők is megkaphassák a koronavírus-elleni védőoltást. Ezt a kezdeményezésüket végül egy szomorú esemény is aktuálissá tette.

Sajnos egy fitatal nevelőnőnket elveszítettük a koronavírus miatt. Szerintem ez a tragikus esemény és az EU-ból érkező nagy mennyiségű vakcina tette lehetővé, hogy mostanra az oltások körülbelül 80 százaléka lezajlott

- közölte Szűcs Viktória hozzá téve, a maradék kollégák is várnak a soron kívüli oltásra.

A szülők átoltottságáról nincs pontos információja, de annyit elmondott, tud olyan gyerekről aki elvesztette valamelyik hozzátartozóját.

Csonka családok alakultak ki a járvány nyomán. Ott maradt anyuka vagy apuka a kis gyerekkel, de arról nem tudunk, hogy a szülők vagy más a családból kapott-e védőoltást

- mondta Szűcs Viktória, a BDDSZ elnöke.

Látszik, hogy a szülők már fáradnak és sokan szeretnék végre az óvodában tudni a gyerekeket

- közölte lapunkkal Medgyesi Mikós, a Dunaújvárosi Önkormányzat sajtószóvivője.

Nálunk minden rendben ment. Nagy volt az érdeklődés és szinte teljes létszámban nyitották az óvodák

- tette hozzá Medgyesi Miklós.