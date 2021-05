Brenner: "Magyarország államformája mostantól alapítvány, Áder János pedig nem államfő, hanem szószegő"

Magyarország államformája mostantól alapítvány, Áder János pedig nem államfő, hanem szószegő

- jelentette ki Brenner Koloman, az országgyűlés jobbikos alelnökeként a Parlamentben arra reagálva, hogy a köztársasági elnök aláírásával szentesítette az egyetemi vagyon alapítványokba történő átmentését. Ezzel kapcsolatos álláspontját az ATV vendégeként fejtette ki.

Megszavazták a fideszes mélyállamot: ezermilliárdnyi állami vagyont pakolnak az alapítványokba A Parlament fideszes többsége kedden újabb történelmi lépést tett, megszavazta ugyanis "A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról" szóló törvényjavaslatot (KEKVA), valamint "A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról" szóló törvényjavaslatot, így szabadutat biztosított, hogy a KEKVA törvény hatálya alapján létrehozott alapítványokba több mint 1000 milliárd forintnyi közvagyont, MOL- és Richter-részvényeket, és 1750 (

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint

az államfőnek az lenne az alkotmányos kötelessége, hogy a nemzet egységét képviselje.

Úgy látja, hogy ezzel a döntéssel is elmulasztotta, hogy legalább vétóval, kiállással, vagy tiltakozással éljen mint felelős, minden magyar polgár államfője.

Azt gondolom, Áder János elvesztette államfő jellegét

- indokolta az ellenzéki politikus.

Hangsúlyozta, hogy ez az ügy nem csupán politikailag, hanem személyesen is fájdalom számára. Mint elmondta, az egyetem világából azért lépett politikusi pályára, mert felelős értelmiségiként azt gondolta helyénvalónak, hogy valahogy fellépjen a fideszes egypárti túlhatalommal szemben. Érvelése szerint

az egyetemek a szabad gondolkodás utolsó mentsvárát jelentik a középkor óta,

így ha már a kormány odáig eljut, akkor ott már Brenner szerint nagyon nagy a baj. Hozzáfűzte, hogy természetesen nem minden értelmiséginek feladata ez, de ő motiválva érezte magát. Európa intézményeiről, jelesül az EU-ról is elmondta véleményét:

Ezek arra jók, hogy egy nagyon pontos tükröt tartsanak a mindenkori kormánnyal szemben.

Viszont, ha nem akarnak ebbe a tükörbe belenézni, akkor szerinte várhatóan tovább sodródunk kelet felé, ideértve Kínát, Oroszországot, vagy Belaruszt.

Brenner szerint Szent István óta eldőlt a nyugati integrációja Magyarországnak, s keresztény alapokon maguk az európai alapító atyák is keresztény-szociális politikusok voltak. Úgy gondolja, hogy a 2022-es választás erről is fog szólni.

Az ellenzék megtámadja a fideszes vagyonátjátszó törvényt az Alkotmánybíróságon Az Alkotmánybíróságon támadja meg az ellenzék a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (KEKVA) szóló törvényt. A hat párt közleményében jelezte, a jogszabály kihirdetését követően közös beadvánnyal fordulnak a plénumhoz, hogy semmisítse meg a törvényt és állítsa meg az ország kifosztását.

Az oktatási szakpolitikus szerint a kormány nem csak azzal csapta be az egyetemi vezetéseket, hogy rengeteg uniós pénzt ígértek az alapítványi modellre való áttéréssel, de az ezt a célt is szolgáló források egy részét most mégis visszautasítják. Úgy látja, hogy azzal is, hogy az oktatók béremelésére sincs kellőképpen fókuszálva, hiszen például

az akár doktori végezettségű egyetemi tanársegédek 145 ezer forint nettó jövedelmet kapnak, amit botrányosnak tart.

Ugyanakkor a jobbikos politikus abban bízik az egyetemi autonómia kérdését illetően, hogy

ha 2022-ben feláll a nemzeti egységkormány, és felülvizsgálja ezeket az ügyeket, akkor a szenátusok végre szabadon dönthetnek

- tette hozzá Brenner, aki végül Áder Jánosra visszatérve azt is leszögezte, kötelessége lenne visszaküldenie egy ilyen törvényt, még akkor is, ha gyenge köztársasági elnöki jogkörrel is rendelkezik. Ennek kapcsán arról is beszámolt, hogy már benyújtotta azt a javaslatát, ami a közvetlen államfőválasztást szorgalmazza, megnövelt jogosítványokkal.

Hazánk egész közjogi berendezkedésének megreformálása feladata lesz az ellenzéknek a kormány leváltása esetén, de előbbi mellett a kétfordulós parlamenti választás visszaállítását is szükségesnek látja, ami a versengő, tisztességesen működő polgári demokrácia alapelve - zárta gondolatait Brenner Koloman.