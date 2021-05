Jakab Péter: "Mindenre meglesz a viszontválaszom. Az idő és a hely legyen meglepetés"

Kövér László házelnök a mai napon ismételten megvonta a szót Jakab Pétertől, akinek így kevesebb mint fél percig tartott a felszólalása. Az előző héten pedig az Országház fideszes elnöke csaknem 10 millió forint rekordbírsággal jutalmazta a Jobbik elnökét és miniszterelnök-jelöltjét. Ezek kapcsán nyilatkozott az Alfahírnek Jakab Péter. Interjú.

Fel tudná idézni, hogy pontosan mi történt abban a 3 perc néhány másodperc alatt? Mert a közvetítésből annyit lehetett leszűrni, hogy Ön másodpercekre megkapta a szót Kövér Lászlótól, aki hol az egyik jobbikos képviselőt sértegette, hol pedig az egész frakciót, miközben Ön még annyit sem mondott, hogy ficsúr.

Az első másodpercekben Orbán 2018-as kijelentésével szembesítettem Kövért, mely szerint ők soha nem vetemednének arra, hogy elhallgattassák az ellenzéket, a házelnök mégis rendre elnémít. Innentől kezdve elgurult Kövérnél a gyógyszer, és arra hivatkozva, hogy sértegetem őt, kikapcsolta a mikrofonomat. Mivel ez már a sokadik eset, ráadásul teljességgel érthetetlen is, a képviselőtársaim maguk is közölték véleményüket a kövéri önkényről, amire a házelnök kocsmai szintű sértegetéssel válaszolt. Ezen a ponton talán önmagától is meg kellett volna vonnia a szót, de ahogy az idegrendszere is egyre gyengébb, úgy a hallása is egyre szelektívebb. Valószínűleg a puszta létezésemet is betiltaná, ha tehetné, de egyelőre még nem ő az atyaúristen, bármennyire is szeretne az lenni, és ezzel azokét is, akiket képviselek.

Jakab: Most már tudjuk, mennyit ér az a szó, hogy ficsúr, ha fideszesre mondják. Közel 10 milliót

Rekordbüntetést kapott múlt héten a ficsúrozásért, a mai után mekkora fizetés megvonásra számít? Ez vajon csak 5 milliót ért meg, vagy átlépi a 10 milliós határt? Milyen büntetésre számít?

Ez az, ami most már kiszámíthatatlan. Korábban a fideszesek minket csicskának neveztek, a szavazóinkat meg mosléknak. Nem kaptak büntetést. Én a ficsúr szóért 10 milliót kaptam, most már talán csak a kitiltás van hátra. A rezsimek szeretik az ilyet, lehet, ez jön.

Amúgy milyen jogi eszközök állnak a rendelkezésére, amelyek felülírhatják Kövér László gigabírságát? Segíthet-e a Mentelmi bizottság, fordul-e nemzetközi fórumokhoz?

Kövér döntésével szemben Magyarországon legfelsőbb szinten csak az országgyűlésnél lehet fellebbezni, aminek Kövér az elnöke. Van még kérdés? Nemzetközi bírósághoz természetesen fordulok minden ilyen esetben, de ott csak évek múlva lesz döntés. Igazságot itt csak a nép szolgáltathat jövőre.

A múlt heti elhallgattatása után valóban látványos volt a válasza, érdemes lesz most figyelni már az éjszakai órákban is a Facebook-oldalát?

Mindenre meglesz a viszontválaszom. Az idő és a hely legyen meglepetés.

A múlt héten is megtettem, most is felteszem a kérdést: elárulja, hogy mit szeretett volna megkérdezni az Orbán-kormánytól?

Ez kezd amolyan folytatásos sorozat lenni. Talán a jövő héten kiderül, mi lesz a vége. Nem vagyok az a feladós fajta, az idegeim pedig sokkal erősebbek, mint a házelnöké. Szóval remegjen a bajusz.