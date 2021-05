Kövér ma kőkemény volt: Jakab Pétert elnémította, Varju Lászlót megfenyegette, Szabó Tímeának csokrot ajánlott

Ezzel kezdte napirend előtti felszólalását a parlamentben Szabó Tímea.

A Párbeszéd politikusa szerint a kormány azért tartja fenn a korlátozásokat, hogy zavartalanul tudjanak lopni a kínai kommunista párttól felvett 450 milliárdos hitelből, amit Fudan megépítésére fordítanának.

- jelentette ki Szabó Tímea, aki színtiszta hazaárulásnak nevezte, hogy nem magyar diákoknak építik fel a Diákvárost, hogy Fudanra nem juthat be egy átlag magyar család tagja, hiszen az alapképzés is évente 1,5 millió forintba kerül.

Szabó Tímea arról is beszélt, hogy a Fudan a kínai kommunista párt titkosügynök lerakata lesz, és az intézményt arra használnák a kínaiak, hogy legálisan betegyék a lábukat Európába.

- üzente a kormányoldalnak Szabó Tímea.

A kormány nevében válaszoló Schanda Tamás valamiért a koronavírus-járvány elleni harcról beszélt, majd a Fudanra kitérve arról is szót ejtett, hogy a kormányzat örül annak, és szerintük nemzetstratégiai fontosságú, hogy világszínvonalú egyetemek jöjjenek ide. Amúgy pedig - némi történelmi időspirálba kerülve - arról beszélt, hogy szerinte nagyon furcsa, hogy Szabó Tímea kommunistázik, miközben "vissza akarják hozni a kommunista pártot Magyarországra"....

- mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szabó Tímeának.

Ezt pedig Varju László a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője mondta felszólalása elején utalva Kövér László házelnök korábbi kijelentésére

- mondta Varju László.

A DK-s képviselő szólt arról, hogy a tisztességtelen nyugdíj helyett lesz vadászkiállítás, magánrepülő, jacht, miközben azt hazudják, hogy szerinte a nyugdíjak értékállóak.

- jelentette ki Varju László, aki akart volna még néhány szót mondani, de Kövér László kikapcsolta a mikrofonját, mondván lejárt a felszólalásra szánt ideje a DK-s politikusnak.

- jelentette ki Kövér László házelnök.

Orbán Balázs államtitkár válaszában elmondta, a kormány garantálja a nyugdíjak emelését. Ezen felül, vissza vezetik a 13. havi nyugdíjakat is.

- közölte az MSZP-s képviselő.

Harangozó szerint a 2021-es költségvetés módosítására azért van szükség mert, egy 1770 milliárdos trükkel építik például a Fudan Egyetemet, illetve sorvasztják a Diákvárost.

Közben a rendvédelmi dolgozók több mint 70 százaléka, ha tehetné, leszerelne. Hasonló a helyzet az egészségügyben, és ilyen az oktatás is. A tanárok fizetése kimondottan alacsony, de ilyen a nyugdíjasok helyzete is. 890 forinttal emelik meg a nyugdíjakat, amikor az élelemiszeráremelkedés is várható és ilyen helyzetben vannak a a „keményen küzdő kisemberek” is