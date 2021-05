Mit tartalmaz az SD36 étrend-kiegészítő kapszula? (x)

Ma már szinte mindenki szed valamilyen táplálékkiegészítő tablettát. Legyen szó a különböző vitaminokról, a fogyókúrát elősegítő készítményekről, esetleg sportoláshoz elengedhetetlen változatokról.

Az SD36 étrend-kiegészítő is egy ilyen termék, amely három összetevőt tartalmaz. De mit érdemes tudni róluk? Ebből a cikkből minden kiderül!

Az SD36 étrend-kiegészítő kapszula

Az SD36 egy olyan tabletta, amely elősegíti a hosszú távú fogyást. A hatását személytől, kortól és persze súlytól függően akár 3-4 hét után láthatjuk. Nem véletlen tehát az sem, hogy Kandász Andrea és Keleti Andrea is ezt a terméket hívta segítségül, hogy visszanyerhessék az alakjukat. A kapszulát naponta kétszer, reggeli és vacsora előtt érdemes bevenni, majd 2-3 deciliter folyadékkal kiegészíteni azt. A megfelelő hatás érdekében azonban érdemes beiktatni heti pár edzést is, amellyel még gyorsabb és látványosabb eredményeket érhetünk el.

Már csak az a kérdés, hogy milyen összetevőket tartalmaz ez az innováció?

Az SD36-ban megtalálható gyógynövények

Az SD36 étrend-kiegészítő három összetevőből áll, amelyek mindegyike teljesen természetes. Az első és legfontosabb gyógynövény a barbarea vulgaris, amely a keresztesvirágúak családjába tartozó ehető virág. Bár a természetben található változata kesernyés ízű, mégis előszeretettel alkalmazzák a különböző betegségek gyógyítása során. A növény Eurázsiában őshonos, Törökországtól egészen Kínáig megtalálható. A barbarea vulgaris színe élénksárga, ráadásul akár 90 centiméteresre is megnőhet.

Az ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag növény elősegíti a súlyvesztést. A gyors emésztés hatására pedig az étel rövidebb ideig tartózkodik az emésztőrendszerünkben, így abból kevesebb eséllyel rakódik le zsír.

A második fontos összetevő a ceratonia siliqua, amely Szíria területén őshonos örökzöld cserje. Ez a fajta akár 15 méter magasra is megnőhet, így bőven lehet belőle enni. A hazájában rendkívül népszerű csemegének számít, a húsa barna és nagyon illatos. A gyógynövény magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, nem véletlen, hogy a palesztinok előszeretettel használják gyulladások csökkentésére.

A hatás nagyon fontos a fogyókúra során, hiszen a gyulladások miatt a szervezet az adott területen vizet köt meg, amely segíti a zsír lerakódását is. A probléma pedig meggátolhatja a súlyvesztést. A növény ráadásul képes csökkenteni a has körtérfogatát is. A belek tisztasága rendkívül fontos ahhoz, hogy gyors legyen az anyagcserénk. Enélkül szinte lehetetlen gyorsan eredményre jutni.

Az utolsó hozzávaló pedig nem más, mint az ascophyllum nodosum, amely Észak-Európában őshonos csomós moszat. Rendkívül hatásos fogyókúra esetén, főleg, ha még pajzsmirigy-alulműködéssel is szembe kell néznünk. Támogatja a zsírszövetek lebontását, illetve fokozza a zsírégető tevékenységet is. Nem is kell ennél több a látványos eredményhez!