Jakab: ha kell, akkor borítsunk asztalt, és váltsunk valóban rendszert!

A Fizessenek meg a tolvajok! feliratú sál felmutatásakor vette el a szót az ülésvezető elnök Jakab Pétertől, a Jobbik miniszterelnök-jelöltjétől, frakcióvezetőjétől, mint az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfőn este fogalmazott

Az ellenzéki politikus szerint fizetnie kell mindannak, aki valamilyen módon, kiszolgálva ezt a rendszert jogsértést követett el, annak fizetnie kell.

Jakab szerint a kormányoldalon „az idegrendszer egyre gyengül”, és amikor Kövér László elveszi a szót tőle, akkor valójában nem őt, hanem a rendszer kritikusait akarja elnémítani.

– mondta a műsorban Jakab.

Az elszámoltatásra vonatkozó kérdésre az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azt mondta,

ő maga elkötelezett a közélet megtisztítása érdekében,

majd hozzátette

A hozzászólásai „nyers, karcos” stílusát úgy magyarázta, hogy az emberek hozzászoktak a lopáshoz, ő pedig azt szeretné, ha ehhez nem szoknának hozzá,

ha kell, akkor borítsunk asztalt, és váltsunk valóban rendszert!

– fogalmazott.

Jakab úgy véli, Orbán Viktort kellene megkérdezni arról, miért van az, hogy neki és Gyurcsánynak kell küzdeni az elszámoltatásért. Szerinte „előállt egy olyan helyzet”, hogy a Fidesz annyira lábbal tiporja az emberek anyagi és szellemi szabadáságát, hogy össze kell állni mindenkivel, aki változást akar.

Az ellenzéki vezető úgy fogalmazott, örült volna, ha a Jobbik elindulhat egyedül a választáson. (Mint ismert, a Fidesz új választási törvénye miatt ennek gyakorlatilag nem lett volna értelme. – A szerk.) Ugyanakkor az ellenzéki miniszterelnök-jelölt a helyzet pozitívumaként fogta fel, hogy megtanította az ellenzéket konstruktív vitákat folytatni, egy asztalnál ülve Gyurcsánnyal ki tudják mondani, hogy nemcsak az elmúlt tíz, hanem az elmúlt harminc év hibáit is ki akarják javítani.

Mert mindenki változik: ő is változik, én is változom, Magyarország is változik, a Fidesz is változik, ők rossz irányba, mi pedig jó irányba