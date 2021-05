2022-es költségvetés - Több csatornán jön pénz Brüsszeltől

A korábbi évekkel szemben több változás is érinti az európai uniós támogatások felhasználását. A források becsatornázásával a 2022-es költségvetés tervezete is számol. Több programban is megnyílik az út a pénzek lehívása előtt, ami a gazdaság újraindítását is támogatja - írja a kormánypárti Magyar Nemzet.