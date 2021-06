Még mindig nem dőlt el, hogy módosítják-e Böröcz László sok vitát kiváltó javaslatát

- nyilatkozta az Alfahírnek Potocskáné Kőrösi Anita, a Gazdasági Bizottság jobbikos delegáltja hozzátéve, hogy a fideszes képviselők és polgármesterek által is élesen bírált javaslat tervezett módosításait ráadásul nem is a kijelölt testület tárgyalhatja majd, hanem a Törvényalkotási Bizottság.

Ez a testület csütörtökön délután ül össze és ekkor dönthetnek, hogy egyáltalán lesz-e módosítás, vagy marad az eredeti előterjesztés. Azaz példának okáért azonnal megvehető lesz a budavári önkormányzati ingatlan, vagy öt évet még kénytelen várni a bérlő.

Trükkel kerülik meg a Gazdasági Bizottságot. Mi az ellenzéki képviselők eleve elutasítjuk a javaslatot, de úgy látjuk, hogy Böröcz László is egyedül maradhatott ezzel a nagy elképzelésével... Egyébként most is a cinizmus volt a legfőbb mutatója a Fidesz képviselőjének és hiába kértük, hogy mutassa már meg a módosításokat, mert ezért vagyunk a Gazdasági Bizottság ülésén és nem a Törvényalkotási Bizottságén