Orbán Viktor Rómában nyaral családjával – ezért nem szerepelhetett ma a rádióban sem

Rómában vakációzik az Orbán család – a 444 egyik olvasója által készített fotó tanúsága szerint. A csütörtök este készült fényképen látható, amint a miniszterelnök az olasz főváros egyik éttermében ül háttal, fehér ingben a feleségével, Lévai Anikóval és fiával, Orbán Gáspárral együtt.

A lap megjegyzi, hogy már jó ideje nem árulják el, mikor és hol tölti a szabadságát a kormányfő, viszont a szóban forgó vakációs kép talán magyarázatot adhat például arra, hogy pár nappal ezelőtt az orosz külügyminisztert Budapestre történő látogatásakor miért csupán magyarországi kollégája, Szijjártó Péter fogadta.

Orbán Viktor: az amerikaiak nemcsak az afgánokat, "bennünket is megpróbálnak megjavítani" Elöljáróban, annyira volt fontos ez a vasárnapi Orbán-interjú, hogy egy nappal korábban, szombat reggel vették föl azt a miniszterelnökkel. Ennek megfelelően az első kérdés is arra a kenyérre vonatkozott, amivel Orbán Viktor küzdött meg augusztus 20-án.

Mindemellett Orbán Viktor az elmúlt időszakban szokás szerint péntekenként – illetve legutóbb múlt vasárnap is – szerepelt a Kossuth Rádió reggeli műsorában, s bár a nyár végével és az ősz közeledtével várható lett volna, hogy ezúttal is hallhatjuk éppen aktuális közlendőjét, ám ez végül elmaradt. Jelesül a negyedik hullámról és az esetleges hazai járványügyi intézkedésekről, vagy mondjuk az afgán konfliktusról. Vélhetően a mai rádiós nyilatkozat az eltérő tartózkodási hely miatt is ütközhetett akadályba.

Az említett fénykép itt tekinthető meg.