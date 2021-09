Egyre inkább bizonyítja az Orbán-kormány, hogy ráküldte a titkosszolgálatokat az ellenzékiekre és függetlenekre

A titkolózás, mellébeszélés és a Nemzetbiztonsági bizottság szándékos bojkottálása egyértelműen arra engednek következtetni, hogy az Orbán-kormány illegálisan megfigyeltetett olyan személyeket, akikkel akár üzleti, akár politikai nézeteltérésbe került, vagy – a Rákosi-féle módszertan szerint - akik független szereplőkként egyszerűen nem velük, így rögtön ellenük voltak.

A mobiltelefonon keresztüli megfigyelésre lehetőséget adó izraeli Pegasus nevű kémszoftver állami alkalmazását még júliusban fedték fel egy nemzetközi oknyomozó riport keretén belül. Az akkori hírek szerint Magyarországon közel 300 személyt figyelhettek meg a programmal, ami azt jelenti, hogy a telefonjuk bármely adatához hozzáférhettek, sőt, elvileg a kamera és a mikrofon észrevétlen bekapcsolása is az eszköztár részét képezheti.

A kémprogramot alapvetően a terrorizmus elleni harc jegyében szokták használni a titkosszolgálatok, Magyarországon azonban fény derült arra, hogy az Orbán-kormány üzletembereket, ellenzéki politikusokat, újságírókat is megfigyelt vele.

Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke keddi napirend előtti felszólalásában jelezte a kormány jelenlévő tagjai felé, hogy

a Nemzetbiztonsági bizottság bojkottálása, az adatok 30 évre való titkosítása, a közvélemény előtti folyamatos titkolózás mind egy-egy beismerő vallomással érnek fel.

Brenner Koloman szerint a Fidesz egypárti túlhatalmának folyamatos kiépítéséről van szó akkor, amikor lebuknak egy kémprogram használatával és utána az ellenőrzéseket is meghiúsítják.

Ismert: júliusban az ellenzéki vezetésű Nemzetbiztonsági bizottság rendkívüli ülést tartott volna, hogy azon meghallgassák a szakszolgálatok vezetőit, valamint Pintér Sándor belügyminisztert is, de a Fidesz országgyűlési képviselői (Halász János, Hubay György, Lezsák Sándor, Móring József) szándékosan távol maradtak a bizottságtól, hogy az határozatképtelen legyen és ne legyen mód elvégezni semmilyen ellenőrzést.

Nem az a sajtószabadság, hogy a falnak beszélhetünk

Brenner felhívta a figyelmet arra is, hogy a fideszes többség a sajtó ellenőrzését ellátó Médiatanácsból is kiszorította az ellenzéket, ugyanis a korábbi megegyezések ellenére végül egyetlen tagot sem engedtek delegálni a testületbe.

Közölte: nem az a sajtószabadság, hogy ha valaki leírhatja a véleményét, hanem az, ha az meg is jelenhet. Most azonban - mutatott rá – még a Magyar Hang című hetilapot is Szlovákiában kell nyomtatni, mert itthon egyetlen nyomda sem merte elvállalni a munkát. Mindeközben pedig – érvelt a jobbikos képviselő – 2018-ban az egész ország láthatta, amint az összes megyei lap ugyanazzal a címlappal, ugyanazzal az Orbán-interjúval jelent meg.

Nem véletlen, hogy a 2018-as országgyűlési választásokat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szabadnak, de nem fair-nek ítélte meg, olyan nagy volt kormányzati túlsúly - emlékeztetett.

A jobbikos politikus úgy vélte, a sajtószabadság helyzete már alulmúlja az 1980-as évek szintjét, ellenben a néppárti Jobbik abban hisz, hogy jól informált magyar polgároknak kell bölcs döntéseket hozniuk Magyarországról, nem pedig olyanoknak, akik az állami propaganda miatt nem tudják, mi történik valójában.

A jövőre felálló nemzeti egységkormány visszaállítja a médiaszabadságot, és az embereket sem lehallgatni, hanem meghallgatni fogja

- jelentette ki Brenner Koloman.

A jobbikos képviselőnek Kontrát Károly államtitkár válaszolt, igaz, lényegében csak azokat a panelmondatokat olvasta fel, amiket a Pegasus-botrány kirobbanásakor leírtak. Eszerint Magyarország egy demokratikus jogállam, ahol a törvényeket mindenkinek be kell tartania, és a hazai titkosszolgálatok a 2010-es kormányalakítás óta nem végeztek illegális megfigyeléseket, működésüket pedig kormányzati és nem kormányzati szervek is ellenőrzik.

Más kérdés, hogy Kontrát parlamenti ellenőrzésként hivatkozott például a Nemzetbiztonsági bizottságra is, pedig pont ezt bojkottálták a fideszes képviselők akkor, amikor kirobbant a botrány. A bizottság rendes ülését tegnap tartották meg, ezen már mindenki megjelent, de az ellenzéki tagok szerint érdemi válaszokat nem kaptak, amit pedig megtudhattak, azt 2050-ig titkosították.

Kontrát Károly szerint a sajtószabadsággal sincs gond, és arra kérte Brenner Kolomant, hogy ne hasonlítsa a kommunista időkhöz a mostani állapotokat.