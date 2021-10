Nemény András, Szombathely MSZP-s polgármestere beállt Dobrev Klára mögé

Lesz még itt érdekesség az ellenzéki előválasztás előttünk álló napjaiban. Ahogy az ismert, Karácsony Gergely ma visszalépett a miniszterelnök-jelöltségtől, azonban a főpolgármester mögött álló pártok ennek egyáltalán nem örültek (már csak a kampányra fordított rengeteg pénz és munkaóra miatt is), és nem is álltak be Máki-Zay Péter mögé - így a hódmezővásárhelyi polgármestert jelenleg "csak" a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Momentum támogatja.

Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy az MSZP, az LMP és a Jobbik logója jelenleg nem szerepel egyik miniszterelnök-jelölt neve mellett sem.

Azonban a politikusok úgy néz ki fognak választani a két jelölt közül. Nemény András, Szombathely MSZP-s polgármestere, Nemény András, aki Ungár Péter (LMP) előválasztási kampányán is részt vett, most Facebook-oldalán közölte, azt ígérte Dobrev Klárának, hogy támogatja az előválasztás második fordulójában a DK-jelöltjét, hogy aztán a DK-s jelölt be tudja váltani az ígéreteit.

A döntés azért is érdekes, mert ez is azt mutatja, egyáltalán nem biztos, hogy Karácsony Gergely baloldali támogatói a magát jobboldali konzervatív Márki-Zay Péternél fognak kikötni. Amúgy a választókörzet ellenzéki jelöltje a DK-s Czeglédy Csaba lett.

Ugyanakkor tudunk még mutatni példákat a baloldalon tapasztalható zavarra. Botka László szegedi polgármester, az MSZP-ből már korábban kilépett ex pártelnök Márki-Zay mellett állt ki Facebook-oldalán, gyakorlatilag Karácsony visszalépését követően egyből, miközben az aktív politizálástól visszavonuló egykori szocialista erős ember, Gőgös Zoltán pedig beállt a DK mögé.