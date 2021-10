Amikor a főbérlő lealázza a profi ingatlanosokat: "Kiadó a gettó közepén 70-ért egy lakás"

Márki-Zay lehet CIA-ügynök, hasonlíthatja őt a Fidelitas Ceaușescuhoz, működhet a közmédia a választási évben 130 milliárdos költségvetéssel, új irányt vehet a "Stop! Gyurcsány! Stop Karácsony!" és lehet belőle "Stop Gyurcsány! Stop Márki-Zay!", kaphat Szabó Tímea 9,7 milliós parlamenti bírságot, felmerülhet a hetedik parlamenti frakció ötlete, ami újabb vitát szül az ellenzékiek között, Orbán Viktor visszaadhathja az szja-t a 25 év alattiaknak, de az halálbiztos, hogy az egyik legnagyobb közösséggel (241 ezres) rendelkező Facebook-albérletes csoportban ennek az albérletnek a hirdetése nemcsak tökéletesen reprezentálja a magyar lakhatási valóságot, de a hirdetője őszintébb, mint bármelyik politikus a parlamentben ülve.

Kiado a gettó közepén egy 28 nm2 lakás az xxx utcán 10.-ker. 70 ezer + rezsi. 2 hó kaució. Csak olyanok jelentkezését várom akik tudják fizetni a bérleti díjjat és erről tudnak adni szemmel látható bizonyítékot. Gáz nincs víz áram van. Bárkinek bármi kérdése van írjon nyugodtan egész nap elérhető vagyok. A lakást a volt bérlőm fogja megmutatni mert nagyon cuki és közelebb lakik.

A lényegretörő, nem kertelő hirdetést az új otthont keresők különösen értékelni tudják, ugyanis - ahogy azt én is tapasztaltam - 5 albérlet hirdetésből 3 biztosan nem fedi a valóságot. Vagy a képek vannak annyira túlretusálva, hogy a monitoron keresztül még újnak tűnő szobák a helyszíni megtekintésre lelakottá válnak, vagy éppen a közölt összegek nem stimmelnek. A "gettó" kégli nyers valójában, őszinte hirdetőjével minderre fittyet hány, hiszen hiába lenne csalogató az a leírás, ha a valóságtól egy sokk kíséretében kapnánk tetanuszt. Egyszóval nem árul zsákbamacskát a leendő főbérlő, akinek nagy becsben tartott ingatlanához képest a detroiti és bronxi házak apartmanoknak számítanak. Ha most forgatnák a 8 mérföldet Eminem biztosan ebben a lakásban(?) képzelte volna el a karakterének életét. De elég is volt a szócsokrokból, nézzük mit tartogat a félig bútorozott, 28 négyzetméternyi tömör gyönyör a havi 70 ezer+rezsiért cserébe a leendő szerencsésnek!

A szexxel fűthető nappali és háló

A hirdetés alatti kommentszekcióban az egyik érdeklődő felvetette az egyik legfontosabb kérdést: ha nincs gáz, akkor fűtés sincs? Szerencsére nem kell megijedni, a hirdető hamar reagált a rosszindulatú feltételezésre és kifejtette, hogy két opció is van a téli hideg ellen. Első körben a tűzrakást emelte ki, majd hozzátette, hogy az ingatlan, köszönhetően a 70 cm-es falvastagságának és a hőszigetelt ablakainak, egyetlen szeretkezéssel legalább 3 napra befűthető.

A konyhatündérek ezért nagyon odalesznek

A konyháról készült képet nézve elsőre mi is belefutottunk abba a rémületbe, hogy gáz nélkül hogyan lehet életre bírni a limitált kiadású Jamie Oliver tűzhelyet. Természetesen erre is jött a gyors válasz: "csak az érzést adja milyen lenne, ha lenne. Amúgy az ott egy villanytűzhely". Meglátásunk szerint amúgy is praktikusabb az elektromos tűzhely, hiszen nincs szükség a vezetékek kialakítására, ráadásul biztonságosabb is.

WC lábmosóval

Egy másik érdeklődő a mosdó méreteit látva fejtette ki aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy ha ráül, kilóg majd a lába. Ez azonban előnyére is válhat a lakásnak, ugyanis a bérbeadó elmondása szerint, ha tovább nyújtózkodunk, meg is tudjuk mosni a lábunkat.

Amire nagy szükség lehet, ugyanis fürdőszobával nem rendelkezik az ingatlan, mivel zöld otthonról van szó a hirdetője szerint:

kint az udvaron amikor esik az eső. Szerintem elég zöld megoldás. A green peace kedveli ezt.

Akad azonban egy mosdókagyló, minimalista stílusban, ami a cafatokban lógó fóliából ítélve felújított, új bútorral rendelkezik. Érdemes azonban a mennyezetből kilógó elektromos vezetékekre különös figyelmet szentelni a reggeli ébredést követően, mivel ha figyelmetlen a leendő bérlő, akkor valószínűleg kávéra már nem lesz szüksége az ébredéshez.

A trükkös erkély, ami virágláda

A fenti fotó tökéletes példa arra, hogy miként okozhatunk hirdetőként teljes kavarodást az érdeklődők fejében, és miért érdemes alaposan átgondolni, milyen képekkel rakjuk fel az ingatlanunkat.

Az erkélyt nem tudom értelmezni. A járólap fölött vannak azok a vasak keresztbe? Ráadasul úgy néz ki, mintha nem ajtó nyílna rá, hanem ablak. Valaki segítene megfejteni?

Az erkely vagy villamos sinek??.

A kiadó rögtön tisztázta a félreértéseket és mint kiderült, a luxusingatlanhoz bár dukálna egy erkély, de közel sem erről van szó:

virágtartó ez nem erkély. Párkány

Rendszeresen takarított folyosó, dohos illatokkal fokozva

Ezt nem kommentálnánk, de a rácsos ajtó már jó jel a biztonságot illetően.

Mindezért cserébe kultúrált, rendesen fizető albérlő kerestetik, ahogyan a posztot közzétevő megfogalmazza, a kaucióra azért is van szüksége, mert

arra szoktak kérni hogy ne tépjék le a tapétát ne égessék le takeszmakesszal a vezetékeket a falba és stb. Jah és a lefontosabb hogy legyen mit lelakni ha elfelejt a bérlő fizetni. Mert ez sajnos eleggé gyakori. Én jó fej föbi vagyok de a bérlőim nagyrésze sajnos nem az.

A felújítási munkálatok között említi egyébként a kifestést, a tapétázást és az újravezetékelést is. Ahogy írja, ár-érték arányban kipofozta az ingatlant, ennél többet nem lenne érdemes belefeccölni, így a fenti állapotban várja leendő lakóját, aki egy izgalmas környéken, minimál stílusban gondolkodik. Sokáig nem érdemes rajta agyalni, a kommentek között már több érdeklődő is akadt, ami nem csoda, ennél olcsóbban 1,5 szobás albérlethez jutni lehetetlen.