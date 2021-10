A Fidesz a gyermeknevelési cikkenél továbbra is ragaszkodik az Európa-csúcs áfához

A Gazdasági Bizottság keddi ülésén a Fidesz ismét leszavazta a gyermeknevelési cikkek áfájának csökkentésére tett törvényjavaslatot – ismertette a Facebookra feltöltött videójában Z. Kárpát Dániel, az indítvány előterjesztője. A Jobbik alelnöke emlékeztetett,

Magyarországon terhelik a legmagasabb áfakulccsal a pelenkát, a cumisüveget, a bébiételt, az összes olyan cikket, amelynek megvásárlása elől nem tud kitérni egy gyermeket nevelő magyar család.

A honatya hangsúlyozta, „hármas csapást” szenvednek el ezek a családok:

az elszabadult infláció, a forint gyengülése és a mindenre kiható üzemanyagárak emelkedése.

Ez a Fidesz hármas csapása a magyar jóléttel, a magyar családokkal szemben

– húzta alá Z. Kárpát, aki szerint mindegyikkel szemben lehetne kormányzati lépést tenni.

Emlékeztetett, pártja petíciót indított az üzemanyagárak ideiglenes befagyasztásáért, emellett arra tettek javaslatot, hogy a jövedéki adót is engedjék el az év végéig.

Itt a félezer forintos benzin, de tehet-e róla és ellene a kormányzat? Mint arról beszámoltunk, szerdától a 95-ös benzin literenkénti átlagára is eléri az 500 forintot, az ötforintos emelkedés következtében egy liter benzinért 501 forintot kérhetnek. A gázolaj ára nem változik, azért literenként átlagosan 512 forintot kell majd fizetnünk a kutakon.

Z. Kárpát rámutatott, több olyan példát is találtak a közelmúltból, amikor az áfacsökkentés rövid távon árcsökkenést is eredményezett. Úgy vélte, most is monitorozni kellene ezen termékek piacát, így el lehetne érni, hogy a 27-ről 5 százalékra csökkenő áfa „nagymértékű árcsökkenésbe torkolljon”.