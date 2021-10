Jakab azt javasolja a kormánynak, hogy engedje el a benzin jövedéki adóját

Jakab Péter, a Jobbik elnöke péntek délután Facebook-bejegyzésben reagált az egekbe szökött üzemanyagárakra, illetve a csütörtöki kormányinfón ezzel kapcsolatban tett kormányzati reakcióra.

A politikus szerint most, hogy az üzemanyagár rekordokat dönt, ideje lenne, hogy a Fidesz saját magával is szembesüljön. Mindekit arra emlékeztetett, hogy 2004-ben még azt mondta Orbán, hogy a magas üzemanyagáron nyerészkedik a kormány, ami annak tükrében különösen ironikus, hogy ők most pontosan ezt teszik. Jakab azzal folytatta, hogy minél drágább az üzemanyag, annál több adót szednek be, ezekkel kapcsolatban pedig a tegnapi kormányinfón Gulyás miniszter mindössze annyit mondott, figyelik az árak alakulását.

A pártelnök bejegyzése végén arra kéri a kormányt, hogy engedjék el az év hátralevő részében az üzemanyag jövedéki adóját, mint fogalmaz:

ehhez minek kormányon lenni? Nem figyelni kell, hanem cselekedeni. A jelenlegi rendkívüli helyzetben engedje el a kormány az év hátralevő részében az üzemanyag jövedéki adóját. Ne nyerészkedjenek, ne figyelgessenek, hanem cselekedjenek.

Korábban mi is megírtuk, hogy a miniszterelnökséget vezető minisztert miután arról kérdezték a csütörtöki kormányinfón, hogy a kormány tervez-e valamilyen ponton beavatkozni az üzemanyagárakba, Gulyás Gergely válaszában a konkrét számokat szándékosan kerülve azt mondta, a magyar kormány úgy tesz lépéseket az áremelkedés ellen, hogy amikor Brent kőolaj hordónkénti ára meghaladja az 50 dollárt, akkor az állam csökkenti a terheket.

Csakhogy ez egészen addig hangzott jól, amíg valaki nem értette, valójában miről beszél a miniszter. Gulyás ugyanis arról beszélt – amiről korábban már mi is írtunk -, hogy 50 dolláros Brent ár felett a jövedéki adót benzin esetében 5 forinttal, míg gázolaj esetében 10 forinttal csökkentik.

5-10 forintos enyhítésnek azonban aligha van jelentősége akkor, amikor közben 500 forint fölé került az üzemanyagok ára, főleg úgy, hogy közben az állam nyilvánvalóan hatalmasat szakít a dráguláson a világrekorder 27 százalékos áfa miatt, ami az 500 forintban is benne van, és a 600 forintban is benne lenne, még nagyobb nyereséget termelve.